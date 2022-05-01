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З Маріуполя евакуювали кілька десятків людей - ЗМІ

Валентина РоманенкоНеділя, 1 травня 2022, 15:57
Ілюстративне фото з акції із закликом врятувати жителів і захисників Маіуполя. автор - Дмитро Ларін, УП

Понад 50 цивільних прибули з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне у Донецькій області, яке перебуває під окупацією.

Джерело: українська служба Deutsche Welle, Reuters

Деталі: За даними кореспондента Reuters, 40 людей покинули територію, прилеглу до заводу "Азовсталь".

Людей доставили на автобусах з українськими номерними знаками у супроводі конвою російських військових та автомобілів з символікою ООН.

Пізніше фотограф Reuters повідомив, що в центр розміщення прибула ще одна група, що налічує близько 14 осіб.

Офіційних коментарів чи повідомлень української влади наразі немає.

Що передувало: Маріупольська міськрада 1 травня повідомляла, що нині можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя. Збір людей о 16:00 біля ТРЦ "Порт Сіті", йшлося у повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Українців закликали повідомляти родичів або знайомих у Маріуполі всіма можливими способами про можливість виїхати до Запоріжжя, де безпечно.

Теми: Маріупольевакуація
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