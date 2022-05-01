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Дніпропетровщина: росіяни обстріляли село, є поранена

Ірина БалачукНеділя, 1 травня 2022, 16:13
фото з Telegram Резніченка

По обіді 1 травня російські окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, у результаті чого одна мешканка отримала поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, представниця ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань, повідомляє Суспільне Дніпро

Пряма мова Резніченка: "Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку".

Деталі: Як повідомила представниця ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань, внаслідок обстрілу в Синельниківському районі загорівся сінник, вбита корова, поранена 71-річна господиня.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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