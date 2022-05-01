Дніпропетровщина: росіяни обстріляли село, є поранена
Неділя, 1 травня 2022, 16:13
По обіді 1 травня російські окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині, у результаті чого одна мешканка отримала поранення.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, представниця ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань, повідомляє Суспільне Дніпро
Пряма мова Резніченка: "Ворожий обстріл села у Синельниківському районі. Зачепило приватне подвір’я. Поранено жінку".
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Деталі: Як повідомила представниця ДСНС Дніпропетровщини Дарина Цуркань, внаслідок обстрілу в Синельниківському районі загорівся сінник, вбита корова, поранена 71-річна господиня.
Передісторія:
- 1 травня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у зернові склади агропідприємств.
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