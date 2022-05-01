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​​Росіяни вже задіяли усю потужність кібератак по Україні, яку тільки могли

Роман ПетренкоНеділя, 1 травня 2022, 16:29
GETTY IMAGES

Російські кібернаступальні операції на Україну, ймовірно, досягли свого максимального потенціалу, повідомили у Держспецзв’язку.

Джерело: пресслужба Держспецзв’язку

Деталі: Зазначається, що Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів, проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології.

У відомстві нагадують, що завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше.

Проте працівники Держспецзв’язку наголошують, що російські хакери все ще – серйозна загроза для всього світу. Не варто їх недооцінювати, але й не варто переоцінювати.

Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни, хоч і зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними.

Чому це важливо: Ця інформація означає, що росіяни вже не вдарять по українському кіберпросторі сильніше, ніж вже атакували до війни та після її початку.

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Тим часом Україна тримає оборону в вебпросторі і не має значних збоїв у роботі будь-яких платформ.

Нагадаємо: Компанія Microsoft прозвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак проти українських цифрових ресурсів.

Теми: хакеривійнаРосія
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