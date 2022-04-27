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6 груп російських хакерів провели 240 атак проти України впродовж війни – Microsoft

Денис КарловськийСереда, 27 квітня 2022, 22:52
6 груп російських хакерів провели 240 атак проти України впродовж війни – Microsoft
фото ілюстративне: getty images

Компанія Microsoft прозвітувала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше шість груп російських хакерів провели близько 240 атак проти українських цифрових ресурсів.

Джерело: CNN з посиланням на звіт Microsoft

Деталі: Головним висновком фахівців Microsoft є те, що російські хакерські атаки часто збігаються в часі з бойовими діями окремих підрозділів проти конкретних установ чи об’єктів.

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Заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора у коментарі американському телеканалу навів приклад кібератаки проти центрів теле- й радіомовлення в різних областях, які збігалися в часі з ракетними ударами. Зокрема так сталося 1 березня, коли росіяни здійснили ракетний удар по телецентру на Дорогожичах у Києві, після чого російські хакери спробували зламати ефір всеукраїнського телемарафону.

У Microsoft загадали про організовану кібератаку росіян у перші тижні війни, коли з ладу вивели інфраструктуру десятки тисяч Інтернет-провайдерів у різних регіонах України, залишивши на кілька годин без доступу до мережі десятки тисяч користувачів.

Також російські хакери спробували зірвати роботу однієї електростанції в Україні, яка би позбавила електропостачання близько 2 мільйонів людей, проте їм не вдалося.

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Американські високопосадовці зауважили, що російські хакери досі не здійснили широкомасштабну атаку, яка би зірвала значущі сектори економіки чи канали комунікації військового керівництва, хоча розвідка мала дані про підготовку таких планів.

У CNN підтвердили, що фахівці з Білого дому, міністерства внутрішньої безпеки США та інших агенцій допомагають українській владі давати відсіч російським хакерам та відстежувати їхню агресивну діяльність у цифровій інфраструктурі.

Передісторія:

  • На початку квітня, ФБР знищили інфраструктуру російських хакерів.
  • Держспецзв’язку застерігало, що російські хакери посилили атаки проти звичайних громадян України, аби викрасти їхні дані та захопити контроль над сторінками в соцмережі.
  • Британське видання The Times зі своїх джерел у Службі безпеки України та американській адміністрації повідомляли, що росіянам у кібервійні проти України допомогають урядові хакери Китаю.
  • У березні російські хакери спробували здійснити атаку на сайт Міністерства оборони України.

Теми: хакерикібербезпекавійна
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