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У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 16:33
У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ
фото з Telegram-каналу "Жесть Белгород"

У Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, РИА Новости

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Дослівно: "На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".

Деталі: Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. 

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Пізніше губернатор повідомив про одного постраждалого серед місцевих жителів.

"Поранення легке, життю нічого не загрожує. Надається вся необхідна медична допомога", - написав Гладков.

Він також повідомив, що 7 будинків пошкоджено з різним ступенем руйнувань, а мешканці хутора перебувають у безпечному місці.

Як повідомляє російське державне агентство РИА Новости, за 3-4 км від місця пожежі добре чутно вибухи різної потужності.

Зважаючи на те, що дим піднімається з декількох точок, осередків пожежі декілька, зазначає кореспондент.

Що передувало: 1 травня у Курській області країни-агресора впала конструкція залізничного мосту, повідомив губернатор регіону.

Теми: Росіяпожежа
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