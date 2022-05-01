Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бєлгородській області горить об'єкт Міноборони РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 16:33
фото з Telegram-каналу "Жесть Белгород"

У Бєлгородській області Росії сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram, РИА Новости

Дослівно: "На межі трьох муніципалітетів – Борисівського та Бєлгородського районів та Яковлівського міського округу – сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється".

Деталі: Гладков зазначив, що всі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. 

Пізніше губернатор повідомив про одного постраждалого серед місцевих жителів.

ВІДЕО ДНЯ

"Поранення легке, життю нічого не загрожує. Надається вся необхідна медична допомога", - написав Гладков.

Він також повідомив, що 7 будинків пошкоджено з різним ступенем руйнувань, а мешканці хутора перебувають у безпечному місці.

Як повідомляє російське державне агентство РИА Новости, за 3-4 км від місця пожежі добре чутно вибухи різної потужності.

Зважаючи на те, що дим піднімається з декількох точок, осередків пожежі декілька, зазначає кореспондент.

Що передувало: 1 травня у Курській області країни-агресора впала конструкція залізничного мосту, повідомив губернатор регіону.

Теми: Росіяпожежа
Головне сьогодні

Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ

Росіяни перекинули сили з Маріупольського напрямку під Попасну – зведення Генштабу

WP: Західна зброя, що надійшла в Україну, змінить хід війни

відеоРФ: У Бєлгородській області чули "розриви"

Лавров поскаржився, що Україна хоче гарантій спочатку від Заходу, а не від РФ

відеоЯк евакуювали цивільних із оточеної "Азовсталі". Захисники показали відео

Усі новини...
Росія
Окупанти обкрадають лікарні й змушують лікувати поранених росіян – розвідка
Після вибухів з Бєлґорода вилетіли три Ту-154: ймовірно, втік Герасимов
Харківщина: РФ обстріляла громаду, є поранені цивільні, одна жінка загинула
Останні новини
09:56
відеоДобрий ранок: ЗСУ знищили два російських катери біля Зміїного
09:36
відеоСпецпризначенці розвідали, артилерія знищила: на Харківщині ліквідували ворожі танки
09:36
Спікер Думи назвав усіх, хто допомагає Україні зброєю, воєнними злочинцями
09:24
Грузію сколихнув сильний землетрус
09:11
ЄС скасує всі торговельні обмеження для України: хто від цього виграє
09:07
Важка доба на Луганщині: через обстріли загинули троє людей, поранено дитину
08:45
відеоЗеленський про 10 замахів на нього: У Путіна набагато більше проблем
08:39
відеоДніпропетровщина: російська ракета знищила склад із зерном
08:39
Розвідка Британії: РФ задіяла в Україні 65% всіх своїх наземних збройних сил
07:48
Угорщина пригрозила заблокувати нафтове ембарго проти РФ
Усі новини...