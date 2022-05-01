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Укрзалізниця зазнає кібератак, у роботі сервісів можливі збої

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 17:13

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявив, що його онлайн-сервіси піддаються кібератаці.

Джерело: пресслужба УЗ у Telegram

Дослівно: "Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої".

Деталі: В УЗ додали, що працюють над відбиттям атак і усуненням проблем.

Водночас каси на вокзалах продовжують функціонувати, а поїзди прямують за розкладом.

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Теми: УкрзалізницякібербезпекаРосія
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