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Укрзалізниця зазнає кібератак, у роботі сервісів можливі збої

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 17:13

Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявив, що його онлайн-сервіси піддаються кібератаці.

Джерело: пресслужба УЗ у Telegram

Дослівно: "Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої".

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Деталі: В УЗ додали, що працюють над відбиттям атак і усуненням проблем.

Водночас каси на вокзалах продовжують функціонувати, а поїзди прямують за розкладом.

Теми: УкрзалізницякібербезпекаРосія
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