Укрзалізниця зазнає кібератак, у роботі сервісів можливі збої
Неділя, 1 травня 2022, 17:13
Національний залізничний перевізник "Укрзалізниця" заявив, що його онлайн-сервіси піддаються кібератаці.
Джерело: пресслужба УЗ у Telegram
Дослівно: "Знову спостерігаємо набіги орди на наші сервіси онлайн-продажу та лінію підтримки, можуть бути тимчасові збої".
Деталі: В УЗ додали, що працюють над відбиттям атак і усуненням проблем.
Водночас каси на вокзалах продовжують функціонувати, а поїзди прямують за розкладом.
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