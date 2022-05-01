На Луганщині росіяни взяли в полон водія евакуаційного автобуса й записали пропаганду – ОВА
Росіяни взяли у полон водія евакуаційного автобуса в Попасній і записали з ним пропагандистське інтерв’ю.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Деталі: Гайдай розповів, що 29 квітня ворожа ДРГ з гранатомету обстріляла евакуаційний транспорт у Попасній. Декілька груп українських військових побували на місці розстрілу евакуаційного транспорту, але виявили лише один пошкоджений автобус, людей в ньому не було, тільки сліди крові.
Другий автобус, який віз гуманітарну допомогу і на зворотньому шляху мав забрати людей, не знайшли, зв‘язку з водієм не було.
Дослівно: "І от сьогодні, після двох діб пошуків, Михайло Панков знайшовся. Росіяни записали з ним пропагандистське інтерв‘ю і показали по центральному рашистському телеканалу.
Окупанти змусили його говорити, що українська влада не займається евакуацією людей, що ми кинули своїх напризволяще. Брехня, якою росіяни тільки і живуть. Вбивають, брешуть і знищують. Розумію, що іншого варіанту Михайло не мав. Кадри красномовні".
Що передувало: 29 квітня два автобуси з волонтерами, що їхали до Попасної, потрапили під обстріл – із першого евакуаційного автобуса зникли люди, другий автобус із гуманітарною допомогою зник повністю.