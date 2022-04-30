На шляху до Попасної обстріляли евакуаційні автобуси, бус із гуманітаркою зник

30 квітня з міст на Луганщині змогли виїхали 40 осіб, але напередодні два автобуси з волонтерами, що їхали до Попасної, потрапили під обстріл – із першого евакуаційного автобуса зникли люди, другий автобус із гуманітарною допомогою зник повністю.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

Деталі: Гайдай зі слів одного з тих, хто був у першому автобусі, розповів: волонтери їхали в Попасну за людьми, на них вийшла ДРГ і відкрила вогонь із гранатомета, перший постріл промазав, другий влучив. Автобус розстріляний, всередині автобусу кров, але тіл немає.

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Другий автобус, "шкільний", який віз гуманітарну допомогу в Попасну і мав забрати звідти людей, зовсім зник, із водієм немає зв'язку. Він міг опинитися на захопленій росіянами території.

Гайдай також розповів, що у Попасній в укриттях перебувають люди, частина людей уже не може виїхати: до них неможливо дістатися через активні бої в самому місті. Атаки й спроби прориву йдуть постійно.

Тим часом голова області написав, що в суботу з Лисичанська евакуювали 35 жителів, серед яких діти, із Сєвєродонецька – п’ятьох

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Пряма мова: "Незважаючи на підвищені ризики, ми проводимо евакуацію щодня. Вчора втратили два автобуси в Попасній, нещодавно один – в Рубіжному. Але важливіше вивезти у безпечні регіони країни якомога більше земляків. Кожне врятоване від "руського миру" життя – окрема маленька перемога над смертю.

Намагаємося врятувати всіх бажаючих, до яких ще можна добратися транспортом. Залишаються на Луганщині ще й батьки з дітьми, яким краще було би скоріше відновити навчання. Але чомусь дорослі не квапляться з евакуацією.

От сьогодні врятували чотирьох дітей з Лисичанська. Загалом 30 квітня вже виїхали до інших областей 40 осіб. Евакуація триває"

Деталі: На 30 квітня була оголошена евакуація для жителів Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецька, Гірського, Попасної. А жителів Кремінної просили не намагатися вирватися самостійно через небезпеку.