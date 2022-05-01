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Росія відновила обстріли "Азовсталі" одразу після евакуації частини людей

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 21:47

Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" в Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.

Джерело: командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, якого цитує hromadske

Деталі: До моменту евакуації російський агресор два дні дотримувався режиму припинення вогню.

За словми Шлеги, зараз росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що росіяни знову відкрили вогонь по заводу.

Пряма мова: "З міста пишуть що знов канонада така, що навіть на Лівобережжі будинки хитаються. Немає емоційних сил все це коментувати. Наші захисники просто справжні Герої. Неможливо зрозуміти, як вони тримаються. Але завдяки ним 66-тий день росіяни не можуть назвати Маріуполь окупованим. Земний уклін та безмірна вдячність кожному Захиснику Маріуполя. Ви справжня Сталь Азову".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за сприяння ООН розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Теми: МаріупольАзов окупаціявійна
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