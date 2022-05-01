Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія відновила обстріли "Азовсталі" одразу після евакуації частини людей

Світлана КізіловаНеділя, 1 травня 2022, 21:47

Окупанти почали знову обстрілювати "Азовсталь" в Маріуполі, щойно там завершилася евакуація частини українців.

Джерело: командир 12-ої бригади оперативного призначення Національної гвардії Денис Шлега, якого цитує hromadske

Деталі: До моменту евакуації російський агресор два дні дотримувався режиму припинення вогню.

Реклама:

За словми Шлеги, зараз росіяни обстрілюють завод з різних видів зброї.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що росіяни знову відкрили вогонь по заводу.

Пряма мова: "З міста пишуть що знов канонада така, що навіть на Лівобережжі будинки хитаються. Немає емоційних сил все це коментувати. Наші захисники просто справжні Герої. Неможливо зрозуміти, як вони тримаються. Але завдяки ним 66-тий день росіяни не можуть назвати Маріуполь окупованим. Земний уклін та безмірна вдячність кожному Захиснику Маріуполя. Ви справжня Сталь Азову".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що за сприяння ООН розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Теми: МаріупольАзов окупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
21:44
Росіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
19:41
Німеччина з жовтня зареєструвала понад 4000 злочинів, пов’язаних з війною на Близькому Сході
Усі новини...
Реклама: