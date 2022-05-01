Зеленський підтвердив початок евакуації людей з "Азовсталі": перші сто людей їдуть в Запоріжжя

мітинг дружин і партнерок військових з полку "азов", яких росіяни не хочуть випускати з маріуполя, на мітингу на майдані незалежності в києві 30 квітня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі.

Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу".

Деталі: Голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.

З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.

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