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Зеленський підтвердив початок евакуації людей з "Азовсталі": перші сто людей їдуть в Запоріжжя

Денис КарловськийНеділя, 1 травня 2022, 17:45
Зеленський підтвердив початок евакуації людей з Азовсталі: перші сто людей їдуть в Запоріжжя
мітинг дружин і партнерок військових з полку "азов", яких росіяни не хочуть випускати з маріуполя, на мітингу на майдані незалежності в києві 30 квітня. фото: getty images

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН.

Джерело: twitter-сторінка Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. 

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Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу".

Деталі: Голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.

З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".
  • Маріупольська міськрада 1 травня повідомляла, що нині можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.
  • 30 квітня командири полку "Азов", який бере участь в операції з оборони Маріуполя від російських окупантів, заявляли, що з бункерів заводу "Азовсталі" на територію, підконтрольну Україні, забрали близько двох десятків цивільних.
  • Генсек ООН Антоніу Гутерріш їздив на офіційні перемовини з президентом Зеленським до Києва, а перед цим зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Він запропонував, аби місія ООН провела операцію з евакуації цивільниз з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
  • В Офісі президента наполягали, що Кремль відмовляється припинити вогонь і дозволити евакуацію цивільного населення з території "Азовсталі" на територію, підконтрольну українському урядові.

Теми: МаріупольевакуаціяООНЗеленський
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