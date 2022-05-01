Зеленський підтвердив початок евакуації людей з "Азовсталі": перші сто людей їдуть в Запоріжжя
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН.
Джерело: twitter-сторінка Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі.
Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу".
Деталі: Голова української переговорної групи Давид Арахамія підтвердив, що переговори за сприяння ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста й Офісу президента успішно завершились домовленістю щодо проведення операції з порятунку цивільних у бункерах "Азовсталі". До першої групи цивільних, яких евакуюють, потрапили діти, жінки й особи похилого віку.
З початку повномасштабної війни Росії проти України, це стало першим режимом припинення вогню в Маріуполі.
Передісторія:
- В пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".
- Маріупольська міськрада 1 травня повідомляла, що нині можлива евакуація мирного населення з Маріуполя до Запоріжжя.
- 30 квітня командири полку "Азов", який бере участь в операції з оборони Маріуполя від російських окупантів, заявляли, що з бункерів заводу "Азовсталі" на територію, підконтрольну Україні, забрали близько двох десятків цивільних.
- Генсек ООН Антоніу Гутерріш їздив на офіційні перемовини з президентом Зеленським до Києва, а перед цим зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним у Москві. Він запропонував, аби місія ООН провела операцію з евакуації цивільниз з Маріуполя. Координаторка ООН із гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані 28 квітня виїхала до Запоріжжя для підготовки до евакуації з Маріуполя.
- В Офісі президента наполягали, що Кремль відмовляється припинити вогонь і дозволити евакуацію цивільного населення з території "Азовсталі" на територію, підконтрольну українському урядові.