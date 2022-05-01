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Лавров поскаржився, що Україна хоче гарантій спочатку від Заходу, а не від РФ

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 23:31
Сергій Лавров, фото РБК

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Київ змінив підхід до переговорів щодо гарантій безпеки, і у президента України Володимира Зеленського "сім п'ятниць на тиждень".

Джерело: Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", повідомляє РИА Новости

Деталі: За словами міністра, у березні в Стамбулі намітилися "деякі" контури угоди, зокрема – готовність України бути нейтральною, позаблоковою, без'ядерною країною при розумінні, що їй будуть надані гарантії безпеки. Після цього, на думку Лаврова, Київ змінив позицію.

Пряма мова: "Зараз намагаються вже по-іншому вибудовувати переговори. У тому числі хочуть спочатку від Заходу отримати гарантії безпеки, хоча ці гарантії спочатку повинні були узгоджуватися всіма разом, включаючи Росію".

Більше деталей: За словами Лаврова, Київ саботує переговори з Росією, а у Зеленського "сім п'ятниць на тиждень".

"Протягом одного дня може змінити позицію кілька разів", - поскаржився російський міністр.

"Чув, як він (Зеленський – ред.) сказав, що ми демілітаризацію та денацифікацію навіть не обговорюватимемо на переговорах. По-перше, вони саботують ці переговори, так само, як і вісім років мінські домовленості", - додав Лавров.

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна поки не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але вочевидь різні держави готові надавати різні гарантії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав світові держави визначитись, які гарантії безпеки вони готові надати Україні.

Теми: ЛавровРосіяпереговориЗеленський
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