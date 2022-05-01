Лавров поскаржився, що Україна хоче гарантій спочатку від Заходу, а не від РФ

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Київ змінив підхід до переговорів щодо гарантій безпеки, і у президента України Володимира Зеленського "сім п'ятниць на тиждень".

Джерело: Лавров в інтерв'ю італійській телекомпанії "Медіасет", повідомляє РИА Новости

Деталі: За словами міністра, у березні в Стамбулі намітилися "деякі" контури угоди, зокрема – готовність України бути нейтральною, позаблоковою, без'ядерною країною при розумінні, що їй будуть надані гарантії безпеки. Після цього, на думку Лаврова, Київ змінив позицію.

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Пряма мова: "Зараз намагаються вже по-іншому вибудовувати переговори. У тому числі хочуть спочатку від Заходу отримати гарантії безпеки, хоча ці гарантії спочатку повинні були узгоджуватися всіма разом, включаючи Росію".

Більше деталей: За словами Лаврова, Київ саботує переговори з Росією, а у Зеленського "сім п'ятниць на тиждень".

"Протягом одного дня може змінити позицію кілька разів", - поскаржився російський міністр.

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"Чув, як він (Зеленський – ред.) сказав, що ми демілітаризацію та денацифікацію навіть не обговорюватимемо на переговорах. По-перше, вони саботують ці переговори, так само, як і вісім років мінські домовленості", - додав Лавров.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна поки не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але вочевидь різні держави готові надавати різні гарантії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав світові держави визначитись, які гарантії безпеки вони готові надати Україні.