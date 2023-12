Україна просить держави світу визначитись із гарантіями безпеки для неї

Глава МЗС Дмитро Кулеба у п’ятницю вранці закликав світові держави визначитись, які гарантії безпеки вони готові надати Україні.

Про це міністр написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі та стукала у двері НАТО, але вони так і не відчинилися.

"Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - заявив глава МЗС.

Ukraine gave up nuclear weapons for the sake of world peace. We have then been knocking on NATO’s door, but it never opened. Security vacuum led to Russian aggression. The world owes Ukraine security and we ask states to decide which security guarantees they are ready to provide.