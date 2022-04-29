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Україна просить держави світу визначитись із гарантіями безпеки для неї

П'ятниця, 29 квітня 2022, 10:26

Глава МЗС Дмитро Кулеба у п’ятницю вранці закликав світові держави визначитись, які гарантії безпеки вони готові надати Україні.

Про це міністр написав у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба зазначив, що Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру у всьому світі та стукала у двері НАТО, але вони так і не відчинилися. 

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"Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ винен Україні безпеку, і ми просимо держави вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - заявив глава МЗС.

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Як відомо, ​​Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

За словами президента Зеленського, Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але вочевидь різні держави готові надавати різні гарантії.

Раніше президент заявляв, що гарантій безпеки в України досі немає, і у фіналі переговорів з РФ можливий не мир.

Теми: Кулеба Дмитро
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