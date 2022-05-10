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ЄС випустить спеціальні боргові папери на 10 млрд євро для підтримки України – ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 00:33

Європейська комісія планує випустити нові боргові папери ЄС для покриття короткострокових потреб України у фінансуванні протягом наступних трьох місяців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на інформацію від трьох європейських дипломатів, пише Politico.

Офіційно про цей план планується заявити 18 травня. План залучення коштів на підтримку України буде схожий на програму SURE, яка використовувалася під час пандемії для збору коштів для тимчасових безробітних.

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Видання нагадує, за даними українського уряду та МВФ, Україні потребує щомісячну підтримку на рівні 5 млрд євро – ці кошти мають піти на соціальні витрати, а також на військові витрати.

Тобто, на найближчі три місяці Україна потребує 15 млрд євро. Третину з цієї суми обіцяють надати Сполучені Штати.

6 травня Єврокомісія поінформувала послів ЄС про план подолання цього розриву, який представляє собою випуск боргових паперів ЄК на основі гарантій, наданих країнами ЄС. Показово, що ЄК заявила про необхідність отримання гарантій на 25 мільярдів євро гарантій, що дозволить залучити для України, у випадку необхідності, до 100 мільярдів євро.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляють джерела Politico , кілька країн, зокрема Німеччина, Австрія та Греція, попросили ЄК надати альтернативні варіанти фінансування, а президент Франції хоче винести це питання на обговорення глав держав і урядів наприкінці травня.

Теми: ЄСУкраїна
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