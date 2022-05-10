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Окупанти обстріляли Луганську область "святковими" снарядами з "побєдобєсієм"

Ірина БалачукВівторок, 10 травня 2022, 08:47
Окупанти обстріляли Луганську область святковими снарядами з побєдобєсієм
Скриншот з відео

Російські військові обстріляли місто Світлодарськ та село Луганське на Луганщині так званими "агітаційними" снарядами, за допомогою яких розкидали в населених пунктах листівки до 9 травня.

Джерело: російське пропагандистське видання РИА Новости

Дослівно РИА Новости: "Артилеристи "ЛНР" за допомогою агітаційних снарядів відправили листівки до 9 травня мешканцям Світлодарська та села Луганське".

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Деталі: Пропагандисти також опублікували відео, на якому один із окупантів вітає мешканців населених пунктів, які залишаються під контролем ЗСУ, з Днем перемоги, бажає "миру та щастя" та обіцяє "швидко прийти та звільнити їх".

Далі окупанти показують, як стріляють снарядами із листівками.

На останніх кадрах відео видно російське сміття з "побєдобєсієм", розкидане під ногами мирних жителів.

Теми: Луганська областьвійнапропаганда
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