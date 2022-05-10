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Лише чверть громадян Молдови вважає Путіна зачинщиком війни – опитування

"Європейська правда"Вівторок, 10 травня 2022, 23:04

25% громадян Молдови вважає винним у воєнному конфлікті в Україні президента Росії Владіміра Путіна. Натомість 19% звинувачують США, а 13,1% - керівництво України.

Як повідомляє "Європейська правда"  із посиланням на NewsMaker, такими є дані опитування WatchDog та IPIS. 

Згідно з ним, найбільше жителів Молдови хвилює ризик війни. Про це повідомили 59,4% опитаних. 2014 року, коли почався військовий конфлікт на Донбасі, ризик війни хвилював 31% опитаних, проте згодом цей показник почав падати.

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Понад 40% громадян Молдови вважають вторгнення Росії в Україну необґрунтованим та ніким не спровокованим. Близько 23% вважають, що Росія захищає невизнані республіки Донбасу, а ще 15,2% вважають, що Росія проводить операцію звільнення України від нацизму.

При цьому 31,1% опитаних підтримують у цьому військовому конфлікті Україну, 20% - Росію.

Також 25% опитаних вважають, що у конфлікті в Україні винен особисто президент Росії Владімір Путін, 19% покладають вину на США, а 13,1% – на керівництво України.

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40,8% учасників опитування вважають виправданою та достатньою військову та фінансову допомогу, яку країни ЄС та США надають Україні. 30,6% вважають, що інші країни не повинні надавати Україні жодної підтримки, а 11,3% вважають, що армії країн ЄС та НАТО мають втрутитися у конфлікт.

Більш одностайні громадяни Молдови у питанні підтримки українських біженців.

57,7% вважають, що Молдова має приймати всіх біженців з України, і ще 31,4% вважають, що треба приймати лише частину біженців.

Думку,  що Молдова зовсім не має приймати біженців, підтримують лише 7,4% респондентів.

Теми: МолдоваПутінопитування
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