Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Більшість болгар бояться, що РФ нападе на їхню країну

Середа, 11 травня 2022, 11:28

Двоє з трьох болгар побоюються, що Росія завдасть ракетних та бомбових ударів по об’єктах у Болгарії, тоді як більше половини побоюються, що Росія може їх окупувати.

Про це йдеться у національно репрезентативному соціологічному опитуванні, проведеному агентством ESTAT від імені Фонду "Майстерня громадянських ініціатив", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з опитуванням, троє з чотирьох болгар побоюються використання ядерної зброї, тоді як 54% кажуть, що бояться можливої окупації Росією, а 62% побоюються ракетних і бомбових ударів по різних об’єктах.

Це може пояснити, чому країна не підтримує жорстку політику проти Москви і чому болгарське суспільство прагне зайняти нейтральну позицію щодо війни в Україні.

При цьому лише 10% кажуть, що знають історію болгарсько-російських відносин, а 80% – не впевнені у своїх знаннях, що створює сприятливий грунт для російської пропаганди та спотворення історичних фактів.

Опитування також вказує на те, що 50,3% очікують, що НАТО допоможе, якщо Болгарія зазнає нападу, але лише 41% підтримують членство Болгарії в Альянсі, а 33% – проти.

61% болгар не знають, що Росія виступала проти об'єднання болгарських територій у 1885 році, а 42% людей впевнені, що СРСР не оголошував війну Болгарії. Країна була окупована Червоною армією з 1944 по 1947 рік, після чого Болгарія перебувала під комуністичною диктатурою протягом наступних 45 років.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також Як Болгарія знайшла компроміс між зброєю для України та збереженням коаліції

Теми: БолгаріяРосія
Головне сьогодні

Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті

Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян

Війна закінчиться, коли Україна поверне все своє – Зеленський

ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині – зведення Генштабу

Україні потрібно від 500 до 600 млрд євро на реконструкцію - Єврокомісія

Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному льотчику

Усі новини...
Болгарія
Болгарія, вимагаючи винятку, пригрозила заблокувати нафтові санкції ЄС
Болгарія проситиме ЄС про виключення з нафтового ембарго проти РФ
Болгарія ремонтуватиме українську військову техніку, але зброю не надасть
Останні новини
22:07
РФ запровадила санкції проти німецького Газпрому
22:02
Як увійти на інформаційну сторінку ЗНО-2022: МОН запускає "гарячу лінію"
21:58
Харківщину атакували ракетами: є загиблий, знищено склад
21:50
"Відчували, що нас покинули". Історії тих, хто вирвався з окупованого Ізюма
21:48
фотоРосійська влада звітує, що в Бєлгородській області загинула людина нібито від обстрілів ЗСУ
21:47
фотоЛуганщина: ЗСУ знищили переправи окупантів через Сіверський Донець
21:45
Джонсон: Ми стали свідками кінця епохи після "холодної війни"
21:29
UniCredit почав перемовини про продаж російської "дочки" – ЗМІ
21:19
Росія глушить передавання GPS-сигналів і атакує супутники на орбіті
21:11
Київ пропонує обміняти важкопоранених військових із "Азовсталі" на полонених росіян
Усі новини...