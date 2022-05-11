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Більшість болгар бояться, що РФ нападе на їхню країну

Середа, 11 травня 2022, 11:28

Двоє з трьох болгар побоюються, що Росія завдасть ракетних та бомбових ударів по об’єктах у Болгарії, тоді як більше половини побоюються, що Росія може їх окупувати.

Про це йдеться у національно репрезентативному соціологічному опитуванні, проведеному агентством ESTAT від імені Фонду "Майстерня громадянських ініціатив", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Згідно з опитуванням, троє з чотирьох болгар побоюються використання ядерної зброї, тоді як 54% кажуть, що бояться можливої окупації Росією, а 62% побоюються ракетних і бомбових ударів по різних об’єктах.

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Це може пояснити, чому країна не підтримує жорстку політику проти Москви і чому болгарське суспільство прагне зайняти нейтральну позицію щодо війни в Україні.

При цьому лише 10% кажуть, що знають історію болгарсько-російських відносин, а 80% – не впевнені у своїх знаннях, що створює сприятливий грунт для російської пропаганди та спотворення історичних фактів.

Опитування також вказує на те, що 50,3% очікують, що НАТО допоможе, якщо Болгарія зазнає нападу, але лише 41% підтримують членство Болгарії в Альянсі, а 33% – проти.

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61% болгар не знають, що Росія виступала проти об'єднання болгарських територій у 1885 році, а 42% людей впевнені, що СРСР не оголошував війну Болгарії. Країна була окупована Червоною армією з 1944 по 1947 рік, після чого Болгарія перебувала під комуністичною диктатурою протягом наступних 45 років.

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Теми: БолгаріяРосія
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