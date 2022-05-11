Сійярто: Угорщина готова підтримати нафтове ембарго лише в одному випадку

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт готовий підтримати нафтове ембарго проти РФ, якщо воно стосуватиметься тільки морської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hirado.hu.

За словами Сійярто, Європейська комісія не має пропозицій протистояти негативним наслідкам можливого російського нафтового ембарго, тому уряд займе вихідну позицію, що трубопровідна нафта має бути винятком із цієї заборони.

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Глава міністерства попередив, що набуття чинності пропозицією Брюсселя в її нинішньому вигляді завдасть величезної шкоди Угорщині, оскільки повністю зруйнує енергетичну безпеку країни.

Він підкреслив, що такий захід призведе до подорожчання палива приблизно на 55-60 відсотків, що також відобразиться на ціні всієї іншої продукції.

"Ми дали зрозуміти Європейській комісії, що ми можемо проголосувати за цю пропозицію, лише якщо Брюссель також запропонує розв'язання проблеми, створеної Брюсселем" - зазначив Сійярто.

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За його словами, потрібна програма модернізації структури енергопостачання Угорщини на мільярди євро.

Як заявив Сійярто, під час переговорів стало ясно, що у Брюсселя немає прийнятних рішень у цьому відношенні.

Таким чином, уряд повертається до вихідної позиції, що введення нафтового ембарго проти Росії було б реалістичним лише в тому випадку, якщо б воно стосувалося тільки морських транспортних шляхів, а трубопровідний транзит був би повністю звільнений, підкреслив міністр.

Як повідомлялося, офіційні особи ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.