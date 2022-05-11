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Лавров заявив, що Росія "абсолютно не хоче війни" в Європі

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 15:36

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія "абсолютно не хоче" війни у континентальній Європі.

Лаврова цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"Якщо ви стурбовані перспективами війни в Європі, ми цього абсолютно не хочемо", - сказав Лавров у середу на пресконференції у столиці Оману.

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При цьому Лаврова сказав, що "саме Захід постійно наполегливо заявляє про те, що в цій ситуації треба завдати Росії поразки", і зазначив - висновки "робіть самі".

Ймовірно, Лавров мав на увазі коментарі, подібні до коментарів міністра оборони США Ллойда Остіна, який минулого місяця заявив , що Вашингтон хоче "побачити Росію ослабленою до такої міри, що вона не може робити те, що робила під час вторгнення в Україну".

Раніше Лавров натякав на небезпеку більш широкої війни, навіть ядерної, у риториці, яку президент США Джо Байден назвав "безвідповідальною".

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Теми: Лавроввійна
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