Лавров заявив, що Росія "абсолютно не хоче війни" в Європі

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров заявив, що Росія "абсолютно не хоче" війни у континентальній Європі.

Лаврова цитує агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"Якщо ви стурбовані перспективами війни в Європі, ми цього абсолютно не хочемо", - сказав Лавров у середу на пресконференції у столиці Оману.

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При цьому Лаврова сказав, що "саме Захід постійно наполегливо заявляє про те, що в цій ситуації треба завдати Росії поразки", і зазначив - висновки "робіть самі".

Ймовірно, Лавров мав на увазі коментарі, подібні до коментарів міністра оборони США Ллойда Остіна, який минулого місяця заявив , що Вашингтон хоче "побачити Росію ослабленою до такої міри, що вона не може робити те, що робила під час вторгнення в Україну".

Раніше Лавров натякав на небезпеку більш широкої війни, навіть ядерної, у риториці, яку президент США Джо Байден назвав "безвідповідальною".