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Сенат Чехії визнав геноцидом злочини Росії в Україні

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 18:06
Сенат Чехії визнав геноцидом злочини Росії в Україні

Сенат Чехії у середу, 11 травня, визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.

Про це повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".

"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - повідомив посол у Twitter.

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Чеські сенатори заявили, що Росія в Україні грубо порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

Сенат засудив численні військові злочини, вчинені Росією в українських містах, таких як Буча, Бородянка, Ірпінь та Маріуполь, які свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб.

Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно, заявляючи, що вони є проявами геноциду проти українського народу.

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10 травня Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Також парламент Естонії ухвалив заяву, в якій визнає дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу та закликає підтримати розслідування цих злочинів.

Аналогічну заяву затвердив Сейм Латвії.

Теми: ЧехіягеноцидРосія
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