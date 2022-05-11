Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат Чехії визнав геноцидом злочини Росії в Україні

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 18:06

Сенат Чехії у середу, 11 травня, визнав геноцидом українського народу злочини російської армії в Україні.

Про це повідомив посол України в Празі Євген Перебийніс, пише "Європейська правда".

"Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. У прийнятій постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією Україні зброї та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС", - повідомив посол у Twitter.

Чеські сенатори заявили, що Росія в Україні грубо порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції.

Сенат засудив численні військові злочини, вчинені Росією в українських містах, таких як Буча, Бородянка, Ірпінь та Маріуполь, які свідчать про терор проти населення, масові страти та депортації сотень тисяч осіб.

Сенат засудив етнічно мотивовані злочини проти людства, які Росія вчиняє системно і масштабно, заявляючи, що вони є проявами геноциду проти українського народу.

10 травня Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

ВІДЕО ДНЯ

Також парламент Естонії ухвалив заяву, в якій визнає дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу та закликає підтримати розслідування цих злочинів.

Аналогічну заяву затвердив Сейм Латвії.

Теми: ЧехіягеноцидРосія
Головне сьогодні

Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео

Через санкції РФ використовує чіпи з холодильників у військовій техніці - міністр США

Ворог щільно штурмує Донецький напрямок – зведення Генштабу

В КНДР оголосили про перший випадок COVID-19

"Азовсталь": Командир морпіхів звернувся до Ілона Маска по допомогу в евакуації

"Ви самі підштовхнули": президент Фінляндії пояснив Кремлю, чому країна хоче в НАТО

Усі новини...
Чехія
Президент Чехії дозволив 103 чехам воювати в Збройних силах України
Чехія: обговорення в парламенті питання українських біженців завершилося скандалом
Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної РФ
Останні новини
10:06
Російська армія втратила 191 систему залпового вогню та 161 гелікоптер - Генштаб
10:04
Siemens оголосив, що вийде з російського ринку через війну в Україні
10:00
Зеленський розповів про мужніх українців і закликав світ їхати в Україну
09:45
Saudi Aramco стала найдорожчою компанією у світі
09:30
В Росії вибух у військовій частині, є загиблий
09:20
Як війна змінила наші звички та ритуали – записки Краснящих
09:09
Регіони: РФ дістала відкоша на Ізюмському напрямку, обстріли на сході та півдні
09:03
Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини - британська розвідка
08:48
фото Луганщина: Окупанти стріляли 26 разів і пошкодили 24 будинки
08:40
Солдати РФ холоднокровно застрелили двох цивільних біля Києва: CNN оприлюднила відео
Усі новини...