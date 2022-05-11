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"Ви самі підштовхнули": президент Фінляндії пояснив Кремлю, чому країна хоче в НАТО

"Європейська правда"Середа, 11 травня 2022, 23:03

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що можливий вступ Фінляндії до НАТО не становитиме загрози для Росії, а в Кремлі мають розуміти, що самі підштовхнули Гельсінкі до такого рішення після десятиліть нейтралітету.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Yle, цитуючи президента на спільній пресконференції з прем’єром Британії Борисом Джонсоном.

Нііністьо запевнив, що потенційне членство Фінляндії у НАТО не становитиме загрози для Росії. 

"Ми думаємо, як захистити нашу країну. Якщо ми хочемо подбати про максимальну безпеку - це означає максимізувати нашу оборону. Нікому не може нашкодити те, що хтось хоче захистити себе. Як на мене, у цьому питанні все просто: ми додаємо до власної безпеки, але не відбираємо нічого ні в кого", - сказав президент. 

Також він різко прокоментував ймовірне обурення Росії з приводу рішення Фінляндії подати заявку на вступ до НАТО. 

"Росія довго казала, що позаблоковість Фінляндії та Швеції сприяє стабільності у Балтійському морі. Проте наприкінці минулого року вони заявили, що Фінляндія та Швеція не можуть приєднуватися до НАТО. І це змінило ситуацію. Ми і Швеція були позаблоковими за власним вибором. Але такими заявами РФ спробувала заявити, що ми не можемо самі щось вирішувати. Це велика зміна, це змусило нас задуматись", - зауважив Нііністьо.

Він додав, що 24 лютого остаточно змінило картину, тому що стало зрозуміло, що Росія здатна просто напасти на свого сусіда.

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"Тож якщо питати, як Росія розцінить вступ Фінляндії до НАТО… Якби це сталось, я б відповів, що вони підштовхнули до цього самі. Нехай подивляться у дзеркало", - сказав президент. 

Нагадаємо, Фінляндія та Швеція на останньому етапі ухвалення рішення про те, чи подавати заявки на вступ. За інформацією ЗМІ, рішення може бути прийняте 15 травня.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

Читайте також: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Теми: ФінляндіяНАТОРосія
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