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Швеція подасть заявку на вступ до НАТО 16 травня — ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 12:09

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Expressen із посиланням на джерела.

За даними видання, уряд Швеції ухвалить рішення про вступ до НАТО на позачерговому засіданні уряду у понеділок. Відразу після цього буде подано заявку.

Проте офіційного запрошення на засідання ще не було, воно все ще на рівні планування.

Найближчими днями доведеться зробити кілька кроків щодо вступу Швеції до НАТО. У п'ятницю свій звіт представить аналітична група, до якої входять усі парламентські партії. За інформацією ЗМІ, у ньому не буде чіткого заклику до вступу до НАТО, але він дасть чіткий сигнал про те, як Швеція має діяти.

У неділю рада Соціал-демократичної партії на чолі з прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон ухвалить рішення щодо цього питання. Зустріч пройде у Стокгольмі з обіду до вечора.

Наступного дня у понеділок у парламенті відбудуться спеціальні дебати у зв'язку з доповіддю аналітичної групи, а після цього відбудеться засідання уряду.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

Читайте також: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Теми: ШвеціяНАТО
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