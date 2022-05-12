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Швеція подасть заявку на вступ до НАТО 16 травня — ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 12 травня 2022, 12:09

Швеція може подати заявку до НАТО вже в понеділок, 16 травня, наступного дня після того, як правлячі соціал-демократи ухвалять рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Expressen із посиланням на джерела.

За даними видання, уряд Швеції ухвалить рішення про вступ до НАТО на позачерговому засіданні уряду у понеділок. Відразу після цього буде подано заявку.

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Проте офіційного запрошення на засідання ще не було, воно все ще на рівні планування.

Найближчими днями доведеться зробити кілька кроків щодо вступу Швеції до НАТО. У п'ятницю свій звіт представить аналітична група, до якої входять усі парламентські партії. За інформацією ЗМІ, у ньому не буде чіткого заклику до вступу до НАТО, але він дасть чіткий сигнал про те, як Швеція має діяти.

У неділю рада Соціал-демократичної партії на чолі з прем'єр-міністром Магдаленою Андерссон ухвалить рішення щодо цього питання. Зустріч пройде у Стокгольмі з обіду до вечора.

ВІДЕО ДНЯ

Наступного дня у понеділок у парламенті відбудуться спеціальні дебати у зв'язку з доповіддю аналітичної групи, а після цього відбудеться засідання уряду.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

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Теми: ШвеціяНАТО
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