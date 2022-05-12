Сейм Латвії дозволив знесення радянського пам’ятника у Парку перемоги в Ризі

У четвер Сейм Латвії проголосував у терміновому остаточному читанні за законопроєкт, який передбачає припинення дії 13-ї статті латвійсько-російського договору, що забезпечує збереження меморіальних споруд.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Таким чином, Сейм зняв юридичну перешкоду на шляху до зносу радянського пам'ятника в парку Перемоги в Ризі.

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Рішення відмовитись від виконання статті міжнародного договору Латвія обґрунтовує тим, що Росія вчиняє військові злочини в Україні.

За законопроєкт проголосували 68 депутатів, проти були 18 депутатів від "Згоди", а також незалежні парламентарі Юлія Степаненко та Любов Швецова, також обрані від "Згоди".

Як повідомлялося раніше, після того, як Сейм прийме рішення, що знімає юридичні бар'єри на шляху до демонтажу пам'ятника, відкриваються політичні можливості прийняти відповідне рішення.

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Оскільки пам'ятник знаходиться у столиці, рішення та реалізацію рішення має забезпечувати Ризька дума. Як заявив у четвер, 11 травня, мер Риги Мартіньш Стакіс, ймовірно, до виборів Сейм, які пройдуть 1 жовтня цього року, монумент знести не вдасться.

У ході дебатів у Сеймі депутат Кріста Баумане заявила, що пам'ятник у Парку перемоги – це символ окупації, символ Росії як спадкоємиці СРСР, яка вчиняє військові злочини в Україні. "Цьому немає місця в нашій країні та столиці держави. Так вважає більшість суспільства. Прийнявши сьогодні рішення, ми отримаємо право самі встановлювати, що в нашій країні відбувається з радянськими пам'ятниками", - сказала Баумане.

Як повідомлялося, у вівторок, 10 травня, люди знову пішли покладати квіти до пам'ятника в Парку перемоги після того, як Ризька дума прибрала трактором квіти, принесені напередодні, 9 травня. Люди біля пам'ятника перебували до пізнього вечора, поліції довелося залучати спецпризначенців, щоб до 22:30 перекрити доступи до монумента.

У середу поліція до кінця літа перекрила всі підходи до пам'ятника у Парку Перемоги до кінця літа.