Боррель анонсував ще 500 млн євро на військову допомогу Україні

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував надання нового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Групи семи в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, зустріч буде зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні ще більше того, що вже було надано: "Більше підтримки, зокрема, військової підтримки".

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"Я оголошу, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 млн євро, щоб підтримати Україну у військовому плані. Таким чином ця підтримка досягне 2 млрд євро загалом", - заявив він.

Боррель уточнив, що ці 500 мільйонів буде витрачено на важке озброєння.

Також, за словами глави європейської дипломатії, на зустрічі буде обговорюватися посилення санкційного тиску на Росію, ще більша її міжнародна ізоляція, протидія дезінформації про наслідки війни для цін на енергоносії і на їжу у світі.

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Боррель також висловив переконання, що країни ЄС дійдуть згоди щодо нафтового ембарго проти Росії, заявивши, що це питання буде обговорюватися під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок.

"Нам потрібна ця домовленість, і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - заявив Боррель.

Як повідомлялося, окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакета - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.