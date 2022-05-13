Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Боррель анонсував ще 500 млн євро на військову допомогу Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 11:00

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель анонсував надання нового траншу військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

Про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Групи семи в Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

За словами Борреля, зустріч буде зосереджена на тому, щоб забезпечити Україні ще більше того, що вже було надано: "Більше підтримки, зокрема, військової підтримки".

"Я оголошу, що ми як Європейський Союз надамо новий транш, ще 500 млн євро, щоб підтримати Україну у військовому плані. Таким чином ця підтримка досягне 2 млрд євро загалом", - заявив він.

Боррель уточнив, що ці 500 мільйонів буде витрачено на важке озброєння.

Також, за словами глави європейської дипломатії, на зустрічі буде обговорюватися посилення санкційного тиску на Росію, ще більша її міжнародна ізоляція, протидія дезінформації про наслідки війни для цін на енергоносії і на їжу у світі.

Боррель також висловив переконання, що країни ЄС дійдуть згоди щодо нафтового ембарго проти Росії, заявивши, що це питання буде обговорюватися під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у понеділок.

ВІДЕО ДНЯ

"Нам потрібна ця домовленість, і вона у нас буде. Бо нам треба позбутися нафтової залежності від Росії", - заявив Боррель.

Як повідомлялося, окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакета - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.

Теми: ЄСУкраїнавійнагроші
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники

Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський

"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Росіяни майже захопили Рубіжне, але в Білогорівці "Чорнобаївка відпочиває" – Гайдай 

Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов

Усі новини...
ЄС
Боррель переконаний, що ЄС схвалить нафтове ембарго проти Росії
У ЄС починають допускати відкладення нафтового ембарго через позицію Угорщини - Bloomberg
В ОП прокоментували нову забаганку Росії щодо відмови України від ЄС
Останні новини
07:39
відеоНад Бєлгородською областю знову чули “хлопки”
07:34
Зеленський виступить на Давоському форумі
07:15
Віце-спікерка Держдуми приїхала в Херсон допомагати колаборантам
06:30
Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники
06:00
Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики
05:40
Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон
05:00
Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ
04:15
В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян
03:29
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
02:40
США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації
Усі новини...