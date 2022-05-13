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Президент України назвав умови, за яких готовий говорити з Путіним

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 12:53

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, опублікованому в Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда".

"Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що питання переговорів ускладнюється щодня, оскільки щодня з'являються нові факти злочинів російських військових на звільнених територіях.

"Сьогодні діалог неможливий без міцної позиції щодо дій Росії. Всі об'єднані в тому, що треба відновити територіальну цілісність України, принаймні так мені говорять європейські лідери, США, Канада тощо. Без міцної армії Україна і за столом перемовин буде не сильною, а нам потрібна ця міцність", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "шлях, коли ми будемо за столом з келихом разом з Росією, пройдений, це неможливо". "Повинен бути прагматичний діалог і потрібне бажання Росії", - додав Зеленський.

Теми: ПутінЗеленськийпереговори
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