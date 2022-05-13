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Президент України назвав умови, за яких готовий говорити з Путіним

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 12:53

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів із президентом Росії Владіміром Путіним, але на умовах діалогу, а не ультиматумів.

Про це він заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, опублікованому в Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда".

"Я готовий говорити з Путіним. Але тільки з ним. Без його посередників будь-яких. І на умовах діалогу, а не на умовах ультиматумів", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що питання переговорів ускладнюється щодня, оскільки щодня з'являються нові факти злочинів російських військових на звільнених територіях.

"Сьогодні діалог неможливий без міцної позиції щодо дій Росії. Всі об'єднані в тому, що треба відновити територіальну цілісність України, принаймні так мені говорять європейські лідери, США, Канада тощо. Без міцної армії Україна і за столом перемовин буде не сильною, а нам потрібна ця міцність", - сказав Зеленський.

Президент додав, що "шлях, коли ми будемо за столом з келихом разом з Росією, пройдений, це неможливо". "Повинен бути прагматичний діалог і потрібне бажання Росії", - додав Зеленський.

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Теми: ПутінЗеленськийпереговори
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