Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, її бабусі та колишньої дружини Путіна

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 13:58
Аліна Кабаєва, фактична дружина Володимира Путіна, фото getty images

Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини президента РФ Владіміра Путіна, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої, яку вважають за нинішню дружину російського лідера.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише "Європейська правда".

"Сьогодні санкції вдарили по фінансовій мережі Путіна, у тому числі по колишній дружині та двоюрідним братам – посиливши тиск на президента та його найближче оточення. Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім'ї, друзів та еліти", - йдеться у заяві.

В офіційних документах перераховані скромні активи президента Путіна, зокрема невелика квартира в Санкт-Петербурзі, дві радянські машини 1950-х років, трейлер та невеликий гараж. Насправді Путін покладається на свою сім'ю, друзів дитинства та обрану еліту, які отримали вигоду з його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя.

До списку санкцій потрапили:

Аліна Кабаєва, яка стала головою ради директорів Національної медіагрупи, що є найбільшою приватною російською медіакомпанією. Стверджується, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської "Єдиної Росії".

Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка — давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.

ВІДЕО ДНЯ

Людмила Очеретна, колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами.

Ігор Путін, двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту "Печенга".

Михайло Путін, російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії "СОГАЗ" та заступником голови правління "Газпрому".

Роман Путін, двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв'язок дозволив його компанії "Путін Консалтинг" допомагати іноземним інвесторам у Росії.

Михайло Шеломов, власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ "Акцепт" ділить співробітників з ТОВ "Біном", фірмою, зареєстрованою як власник "Палацу Путіна". Шеломов через свою фірму ТОВ "Акцепт" також є акціонером банку "Росія", який тісно пов'язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

Олександр Плехов, близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх відносин із Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.

Михайло Клішин, виконавчий директор Банку "Росія", член Ради директорів СОГАЗ.

Володимир Колбін, син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ "Геленджицький морський порт".

Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Юрій входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента "Газфонду" та члена ради директорів "Газпромбанку".

Віктор Хмарін - російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ "Нафтопродуктсервіс", яке працювало у російському енергетичному секторі.

"Сьогоднішні санкції ізолюють членів сім'ї та фінансистів із найближчого оточення Путіна, посилюючи тиск на Путіна, оскільки він продовжує своє безглузде вторгнення в Україну", - йдеться у заяві уряду Британії.

Раніше повідомлялося, що в новий пакет санкцій ЄС планується включити Аліну Кабаєву.

Теми: санкціїРосіяВелика Британія
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники

Волонтери і ЗСУ випустили гральні карти з російськими воєнними злочинцями

Ще шість населених пунктів звільнили українські бійці – Зеленський

"Ми не збираємося бути мучениками": боєць із "Азовсталі" звернувся до українців

Росіяни майже захопили Рубіжне, але в Білогорівці "Чорнобаївка відпочиває" – Гайдай 

Путін серйозно хворий на рак, у РФ вже готують держпереворот – Буданов

Усі новини...
санкції
Боррель переконаний, що ЄС схвалить нафтове ембарго проти Росії
В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями – ЗМІ
App Store в Росії більше не приймає оплату через мобільні платежі
Останні новини
07:39
відеоНад Бєлгородською областю знову чули “хлопки”
07:34
Зеленський виступить на Давоському форумі
07:15
Віце-спікерка Держдуми приїхала в Херсон допомагати колаборантам
06:30
Зведення Генштабу: ЗСУ збили за добу три ворожі безпілотники
06:00
Україна відстояла Харків, росіяни вирішили повністю залишити позиції — американські аналітики
05:40
Понад 100 російських БТГ знаходиться в Україні — Пентагон
05:00
Полтавщина: Росіяни завдали ракетного удару по Кременчуцькій ТЕЦ
04:15
В "Азові" розповіли про втрати окупантів в Маріуполі — мінус 6 тисяч росіян
03:29
ЄС поновлює переговори з Іраном щодо ядерної угоди
02:40
США відправляють 10,5 тисяч військових до Європи для ротації
Усі новини...