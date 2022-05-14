Нова президентка Угорщини засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до ЄС

Нова президентка Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації в суботу озвучила позицію щодо війни Росії проти України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Telex.

Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення та ставлення до України:

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Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.

Ми назавжди скажемо "ні" всім зусиллям відновити Радянський Союз.

Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.

Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.

Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.

За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.

Ми підтримуємо вступ України до ЄС.

Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.

Ми раді бути посередником між сторонами війни.

Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.

44-річна Новак стала першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу. Вона замінила на посаді Яноша Адера, який пішов з посади після завершення другого терміну.

Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.

Як відомо, Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго у шостому санкційному пакеті ЄС навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, які також дуже залежні від російської нафти, а для схвалення необхідне одностайне рішення усіх 27 членів ЄС.

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У Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.

За інформацією ЗМІ, у ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.