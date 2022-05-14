Нова президентка Угорщини засудила агресію Путіна і підтримала вступ України до ЄС
Нова президентка Угорщини Каталіна Новак під час церемонії інавгурації в суботу озвучила позицію щодо війни Росії проти України.
Про це пише "Європейська правда" із посиланням на Telex.
Новак назвала 10 пунктів, в яких викладена позиція щодо російського вторгнення та ставлення до України:
- Ми засуджуємо путінську агресію, збройний напад на суверенну державу.
- Ми назавжди скажемо "ні" всім зусиллям відновити Радянський Союз.
- Ми, угорці, хочемо миру тут і в сусідніх країнах, ми хочемо миру, а не війни.
- Ми вимагаємо розслідування та покарання військових злочинів.
- Ми не нейтральні, ми на боці невинних жертв і правди. Ми виконуємо свої зобов’язання в рамках ЄС і НАТО, але якщо цього захочуть угорські інтереси, ми скажемо ні.
- За жодних обставин ми не хочемо відмовлятися від свого суверенітету, за який неодноразово боролися, і постійно розвиваємо наші оборонні сили.
- Ми підтримуємо вступ України до ЄС.
- Ми готові жертвувати заради миру і не будемо перешкоджати допомозі наших союзників, але ми не погодимося на рішення, які потребують від угорців більше жертв, ніж шкода, яку вони завдають російському агресору.
- Ми раді бути посередником між сторонами війни.
- Ми наполягаємо на забезпеченні прав угорців, які проживають в Україні, як раніше, так і зараз.
44-річна Новак стала першою жінкою-президентом Угорщини, а також наймолодшим президентом серед усіх країн Євросоюзу. Вона замінила на посаді Яноша Адера, який пішов з посади після завершення другого терміну.
Новак обіймала посаду заступника лідера "Фідес" Віктора Орбана і була міністром у справах сім'ї, яка відповідала за програму економічної підтримки середнього класу, включаючи субсидії на житло, державні кредити на житло та зниження податків.
Як відомо, Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго у шостому санкційному пакеті ЄС навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, які також дуже залежні від російської нафти, а для схвалення необхідне одностайне рішення усіх 27 членів ЄС.
У Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи.
За інформацією ЗМІ, у ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.