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Росія не зможе наступати протягом 30 днів, втрачена третина зібраної армії - розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 15 травня 2022, 08:44

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і не зможе відновитися щонайменше протягом місяця, а системні проблеми продовжують наростати.

Про це йдеться у публічному зведенні британської військової розвідки від 15 травня, повідомляє Європейська правда.

Це зведення є довшим за звичний обсяг подібних документів і підсумовує дані за останній час.

Міноборони Британії констатує, що за останній місяць, "незважаючи на незначні досягнення на початку", Росія не змогла захопити значної території України, а натомість "зберігає стабільно високий рівень виснаження".

"Станом на зараз Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, які вона зібрала в лютому (для нападу на Україну)", -констатує Міноборони Британії. Такі високі оцінки російських бойових втрат досі ще не лунали.

Також військове відомство очікує, що затримки "майже напевно посилюватимуться" через втрату військом РФ мостового обладнання та безпілотників.

"Протягом усього конфлікту їм не вистачало російського мостового обладнання, що сповільнювало та обмежувало наступальний маневр. Російські БПЛА, що мають життєво важливе значення для тактичної обізнаності та керування артилерією, виявилися вразливими для української ППО", - констатують британці.

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Крім того, дії російських збройних сил все більше обмежує "постійний низький бойовим духом" та зниженням боєздатності підрозділів, яке неможливо швидко замінити.

"За нинішніх умов РФ навряд чи буде здатна різко збільшити темпи просування по Україні протягом наступних 30 днів", - констатує військова розвідка Британії.

Як повідомлялося, раніше Розвідка Британії: зазначала, що  події у Херсоні підкреслюють провал поставлених РФ задач в Україні.

При цьому офіцційно британський уряд наголошує, що перемога України є стратегічним і ключовою метою Заходу.

Теми: Росіяармія
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