У НАТО впевнені, що турецьке вето на вступ Фінляндії та Швеції буде подолане

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, який очолюватиме неформальну зустріч міністрів закордонних справ у Берліні через хворобу генерального секретаря Єнса Столтенберга, оптимістичний стосовно перспектив вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", він заявив журналістам перед початком засідання.

"Я впевнений, що партнери сприймуть конструктивно рішення Фінляндії та Швеції, якщо таке буде", - заявив Джоане.

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Заступник 3генсека переконаний, що зауваження Туреччини, яка обіцяла заблокувати вступ цих двох держав до Альянсу, будуть владнані.

"Туреччина є важливим союзником, тому занепокоєння, які вона висловила, будуть обговорені між нами як між друзями та союзниками. І я впевнений, що якщо ці країни (Швеція та Фінляндія) вирішать – а це, як я розумію, відбудеться найближчими днями – повідомити про своє прагнення до членства в НАТО, то ми зможемо знайти умови для досягнення консенсусу", - заявив він.

Джоане додав, що вже відбулися переговори членів НАТО з представниками Швеції та Фінляндії.

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Дивіться відеопояснення "Європейської правди" про те, що змінить для України вступ Швеції та Фінляндії в НАТО.

Як повідомлялося, США хочуть почути пояснення Туреччини щодо її позиції щодо членства в НАТО Швеції і Фінляндії

Після цього у Туреччині заявили, що не закрили двері для вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, але хочуть переговорів.