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ЄС запропонує Україні нові кредити для вирішення нагальних потреб - ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 16 травня 2022, 16:16

Європейська комісія має намір запропонувати в середу новий пакет фінансової допомоги Україні, що включає нові кредити для негайного надання ліквідності Києву та зобов’язання щодо довгострокового фінансування реконструкції країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на європейських чиновників.

Розмір короткострокової фінансової підтримки ще уточнюється, але двоє чиновників, знайомих з дискусіями, повідомили, що очікують, що вона приблизно покриє фінансові потреби України протягом двох місяців, переважно за рахунок позик.

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Третій чиновник заявив, що гроші надійдуть з бюджету ЄС та від урядів ЄС, відкинувши попередні розмови про те, що кошти можуть бути залучені на ринку за допомогою випуску спільних облігацій, підкріплених бюджетом ЄС.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) підрахував, що Україні потрібно близько 5 мільярдів доларів на місяць протягом щонайменше трьох місяців, щоб закрити безпосередній фінансовий дефіцит, спричинений вторгненням Росії.

Голова фонду Крісталіна Георгієва закликала, щоб ця підтримка надходила у вигляді грантів, а не позик.

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Масштаб підтримки ЄС залежатиме також від того, скільки готові внести країни G7. Зустріч міністрів фінансів країн Групи семи великих економік запланована на другу половину цього тижня.

Уряди розходяться щодо того, як підтримати Україну, і багато хто надає перевагу кредитам, незважаючи на погляди МВФ і ймовірну неспроможність України їх погасити. За словами дипломатів ЄС, Німеччина входить до числа урядів ЄС, які підтримують гранти.

За словами чиновників, пакет може бути поєднанням грантів і позик. Кошти будуть спрямовані на виплату зарплат, пенсій та лікарняних.

Новий пакет буде надходити на додаток до позики ЄС Києву вартістю 1,2 мільярда євро, яку ЄС погодив у січні, половина з якої уже виплачена, а решта, як очікується, буде виплачена найближчим часом, сказав представник Єврокомісії.

Як повідомлялося, країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро.

Теми: ЄСкредит
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