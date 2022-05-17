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Болгарії потрібно два роки для відмови від російської нафти – прем’єр

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 00:25

Болгарія зможе диверсифікувати імпорт нафти та позбутися залежності від РФ лише через два роки.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BNR,  про це після розмови з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив голова уряду Болгарії  Кирил Петков.

За його словами, Болгарія має стати винятком з європейського ембарго на російську нафту, оскільки наразі її залежність складає 95%. Також він нагадав, що раніше РФ припинила постачання свого газу до Болгарії, а відповідно – Софія зменшила фінансування режиму Путіна.

Сподівання Болгарії позбутися залежності від російської нафти пов’язане із будівництвом нового терміналу у Греції.

"Ми зараз говоримо про можливість придбання акцій грецьких портів. Я вважаю, що дуже швидко разом з Грецією ми повинні інвестувати в можливість - північ-південь, щоб поставити інфраструктуру, яка дасть нам таку можливість. Як ми вважаємо, два роки є достатнім періодом, щоб за умови інтенсивної роботи позбавитися тієї залежності, яку ми маємо зараз", - стверджує Петков.

Показово, що вимогу Болгарії може підтримати й Німеччина. Про це заявив президент Болгарії Румен Радев за результатами візиту де Берліну, де він зустрівся із канцлером Олафом Шольцом та президентом Франком-Вальтером Шайнмаєром.

"Що стосується диверсифікації газу, то для цього потрібен час і багато зусиль, щоб побудувати необхідну інфраструктуру з новими контрактами. І що важливіше, ми маємо повне розуміння та підтримку німецької сторони щодо виключення для Болгарії у питанні ембарго для імпорту нафти", - заявив болгарський президент.

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Нагадаємо, ЄС поки не може затвердити ембарго на нафту з РФ через угорське вето. При цьому, як повідомлялося раніше, ембарго матиме винятки для  Угорщині, а також Чехії та Словаччині – як до країн, що не мають вихід до моря і яким складніше замінити нафту з РФ.

Теми: БолгаріяРосіянафта
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