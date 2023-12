Зеленський заявив про "продуктивні перемовини" з Шольцом про санкції та вступ в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів "продуктивні перемовини" з канцлером Німеччина Олафом Шольцом.

Про це глава держави написав у Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів продуктивні перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру. Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччиною на шляху України до повноправного членства в ЄС", – йдеться у повідомленні.

Held productive talks with @Bundeskanzler. Discussed the situation on the frontline, further pressure on Russia, sanctions increase, the prospects of peace. Appreciate 🇩🇪 support, including defensive one. We count on further 🇩🇪 assistance on 🇺🇦 path to full membership in the #EU