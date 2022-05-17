Кулеба: нам залишилося подолати один бар'єр у стосунках із Нідерландами

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба сподівається на підтримку Нідерландів у прагненні України стати кандидатом у члени ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на пресконференції з нідерландським колегою Вопке Хукстра.

Кулеба висловив надію, що Нідерланди зможуть проявити лідерство у цьому питанні так само, як роблять це у інших сферах.

Реклама:

"Коли йдеться про постачання зброї в Україну, ми бачимо лідерство Нідерландів. Коли йдеться про введення санкцій проти Росії, ми бачимо лідерство Нідерландів. Коли йдеться про відбудову України після війни, ми бачимо, що з’являється лідерство Нідерландів. Також я мав можливість поспілкуватися з українцями, які виїхали з країни до Нідерландів. Усі вони висловлюють свою вдячність за вашу підтримку", - так почав пресконференцію у Гаазі міністр Кулеба.

Дмитро Кулеба висловив впевненість у тому, що нідерландське суспільство підтримає рішення уряду про зближення України та ЄС.

"Я був у Гаазі в 2016 році під час референдуму. Сьогодні я пройшовся від свого готелю до посольства. Я бачу два абсолютно різні уявлення про Україну. Ми бачимо, що Нідерланди підтримують Україну, поважають Україну та цінують те, що роблять українці. Останній психологічний бар’єр, який ми повинні подолати у наших відносинах, – це питання надання Україні статусу кандидата в ЄС. Опитування свідчать, що щонайменше 66% нідерландців впевнені, що Україна є частиною європейської родини, а 62% вважають, що Україна має вступити до ЄС", - сказав Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Консультативний референдум щодо асоціації України і ЄС відбувся в Нідерландах 6 квітня 2016 року. 61% відсоток виборців проголосували проти затвердження. Явка становила всього 32%.

Також Кулеба наголосив, що Україні необхідна справедливість.

"Україна повністю підтримує ідею створення спеціального трибуналу ad hoc. Росії доведеться заплатити за все, що вона зробила. Ми вдячні уряду Нідерландів, який підтримує нас і допомагає притягнути Росію до відповідальності", - додав міністр.

З 11 по 18 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює візити для участі в заходах G7 та ЄС, а також проводить переговори з керівництвом Німеччини, Нідерландів та Бельгії.

Раніше Кулеба розповів про хід переговорів з державами ЄС про статус кандидата для України.