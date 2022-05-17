На Донецькому напрямку окупанти намагаються наступати по всій лінії зіткнення – Генштаб

На Донецькому напрямку російські війська намагаються вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Донецькому напрямку угруповання противника намагається вести наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілює населені пункти з артилерії. У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35. Також ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10".

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Деталі: На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк.

На Бахмутському напрямку противник намагався прорвати оборону українських військ, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог проводив штурмові дії з метою взяття під контроль ділянки дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга, успіху не мав.

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На Курахівському напрямку, за підтримки вогню артилерії та авіації, веде наступ на населений пункт Новомихайлівка, бої тривають.

Підрозділи окупантів здійснили невдалу спробу наступу у напрямку населеного пункту Мар’їнка.

У Маріуполі ворог основні зусилля зосереджував на блокуванні українських підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано.

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

У збройних силах Білорусі тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. У рамках зазначених заходів на одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди.

Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах інфраструктури на території України.

З метою недопущення перекидання підрозділів українських військ на Сіверському напрямку командування збройних сил РФ продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу. З території РФ ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні займаних позицій та недопущенні просування українських військ до державного кордону України. Ворог здійснив артилерійські обстріли військ ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснюють перегрупування та доукомплектування військ і накопичення запасів з метою підготовки до наступу у напрямку на Слов’янськ. Ворог намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою сковування українських військ обстрілював із застосуванням ствольної артилерії та мінометів. Одночасно противник здійснює інженерне обладнання другої лінії оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Фіксувалися обстріли українських підрозділів з мінометів та ствольної артилерії. Окупанти продовжують інженерні роботи з дообладнання другої лінії оборони залізобетонними конструкціями.

Корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів виконують завдання щодо ізоляції районів бойових дій та блокування цивільного судноплавства.

На тимчасово окупованій території Криму тривають заходи відновлення боєздатності російських підрозділів, що зазнали значних втрат. Так, за наявною інформацією, на окремих полігонах півострова заплановано проведення бойового злагодження підрозділів 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.