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ЗМІ з'ясували, що хоче Туреччина за зняття вето на розширення НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 17 травня 2022, 23:41

В обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організації та зняття обмежень на продаж озброєнь.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на анонімні розмови із трьома високопоставленими турецькими урядовцями, пише Bloomberg.

Зокрема, Анкара наполягає на тому, щоб будь-які нові кандидати на членство в НАТО визнали її стурбованість курдськими збройними формуваннями - як всередині Туреччини, так і в Сирії та Іраку. 

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Справа в тому, що хоча члени НАТО визнають терористами Робочу партію Курдистану, відношення до їх сирійського відділення YPG геть інше – дехто навіть надавав їм зброю для боротьби проти Ісламської держави.

Саме тому Туреччина вимагає від Швеції та Фінляндії публічно засудити не лише Робочу партію Курдистану, а й інші курдські організації.

Також Туреччина також хоче, щоб Швеція та Фінляндія скасували обмеження на продаж озброєнь, які вони наклали в 2019 році у відповідь на вторгнення у Сирію.

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Як зазначається, хоча обсяги торгівлі зброєю між Туреччиною та Фінляндією та Швецією є незначними, для Анкари це важливо, щоб вимагати зняття подібних обмежень з боку США.

Зокрема, Туреччина сподівається повернутися до угоди із США про закупівлю винищувачів F-35, від участі в якій її заборонили після того, як вона купила у Росії системи протиракетної оборони С-400. 

Детальніше про вимоги Анкари читайте у статті А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО

Теми: ТуреччинаНАТО
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