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Сербія збирається брати участь у відбудові міст України

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 14:23

Президент Сербії Александар Вучич прийняв вірчі грамоти у нового посла України Володимира Толкача і заявив, що його країна братиме участь у відбудові міст України після війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTS.

Повідомляється, що на зустрічі з послом Вучич висловив жаль з приводу ситуації в Україні та поінформував його про позиції уряду Сербії та Ради національної безпеки.

Він підкреслив, що Сербія прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав як один із основних принципів міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй, і що в цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України.

Вучич подякував Україні за повагу до територіальної цілісності Сербії.

Він зазначив, що Сербія надала найкращі умови для біженців з України, а також усі права на проживання та дозвіл на роботу, згідно з правилами Європейського Союзу.

"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він наголосив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, як тільки ситуація дозволить", - йдеться у повідомленні.

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Вучич повторив, що Сербія, відповідно до своєї послідовної політики, віддана мирному врегулюванню суперечок і в цьому сенсі підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори.

Теми: СербіяУкраїнабудівництвовійна
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