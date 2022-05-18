Сербія збирається брати участь у відбудові міст України

Президент Сербії Александар Вучич прийняв вірчі грамоти у нового посла України Володимира Толкача і заявив, що його країна братиме участь у відбудові міст України після війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTS.

Повідомляється, що на зустрічі з послом Вучич висловив жаль з приводу ситуації в Україні та поінформував його про позиції уряду Сербії та Ради національної безпеки.

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Він підкреслив, що Сербія прагне поважати принципи територіальної цілісності та суверенітету держав як один із основних принципів міжнародного права, що міститься в статуті Організації Об’єднаних Націй, і що в цьому сенсі вона поважає територіальну цілісність України.

Вучич подякував Україні за повагу до територіальної цілісності Сербії.

Він зазначив, що Сербія надала найкращі умови для біженців з України, а також усі права на проживання та дозвіл на роботу, згідно з правилами Європейського Союзу.

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"Вучич заявив, що Сербія братиме участь у відбудові міст в Україні. Він наголосив, що Сербія та Україна мають можливості розвивати співпрацю в різних сферах, що становлять взаємний інтерес, і наголосив на необхідності продовження роботи над зміцненням економічних відносин, як тільки ситуація дозволить", - йдеться у повідомленні.

Вучич повторив, що Сербія, відповідно до своєї послідовної політики, віддана мирному врегулюванню суперечок і в цьому сенсі підтримує всі зусилля, спрямовані на переговори.