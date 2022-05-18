Ердоган обіцяє блокувати членство Швеції і Фінляндії в НАТО, поки ті не видадуть "терористів"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не схвалить членство Швеції та Фінляндії в НАТО, доки обидві країни нібито продовжують підтримувати терористичні угруповання, які становлять пряму загрозу національній безпеці країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Daily Sabah.

Виступаючи на засіданні парламентської групи правлячої Партії справедливості та розвитку в Анкарі, Ердоган сказав, що Туреччина завжди виконувала свої обов’язки відповідно до очікувань НАТО, незважаючи на вороже ставлення деяких союзників.

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"Для країн є спірним питанням підтримувати тероризм і очікувати нашого схвалення", – сказав він.

Його коментарі прозвучали лише через кілька годин після того, як Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО у середу.

Ердоган зазначив, що розширення блоку має значення для Туреччини, якщо воно поважає чутливі моменти для Анкари. За його словами, Швеція відмовляється видавати терористів, незважаючи на прохання Туреччини, але наважується просити про членство в НАТО.

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"НАТО є альянсом безпеки, і Туреччина не погодиться поставити під загрозу цю безпеку", - сказав він, додавши, що делегації двох північних країн не повинні "турбуватися" приїздом до Туреччини у надії переконати Анкару змінити позицію.

"Наше єдине очікування від союзників по НАТО - це спочатку зрозуміти наші чутливі питання, поважати їх і, нарешті, підтримати, якщо це можливо", - сказав президент Туреччини.

Анкара каже, що Швеція та Фінляндія переховують людей, які, за її словами, пов’язані з угрупованнями, які вона вважає терористами, а саме з бойовиками Робітничої партії Курдистану і послідовниками Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує в організації спроби державного перевороту 2016 року.

Турецька державна телекомпанія TRT Haber заявила в понеділок, що Швеція і Фінляндія не дали схвалення на репатріацію 33 осіб, про яку запитувала Туреччина.

Раніше повідомлялося, що в обмін на згоду на вступ до НАТО Фінляндії та Швеції Туреччина хоче засудження ними усіх курдських організацій та зняття обмежень на продаж озброєнь.