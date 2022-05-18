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Президент Хорватії хоче блокувати членство Фінляндії і Швеції в НАТО

"Європейська правда"Середа, 18 травня 2022, 22:25

Президент Хорватії Зоран Міланович хоче, щоб його країна слідом за Туреччиною заблокувала процес розгляду заявок Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватський телеканал N1.

Міланович заявив у середу, що проінструктує постійного представника Хорватії при НАТО Маріо Нобіло проголосувати проти прийняття Фінляндії та Швеції до Альянсу, допоки у виборчий закон Боснії та Герцеговини не буде внесено зміни.

Міланович наполягав на тому, щоб членство Фінляндії та Швеції у Альянсі залежало від виборчої реформи в Боснії, незважаючи на те, що хорватський уряд неодноразово висловлював свою підтримку членству двох країн у НАТО.

Міланович перебуває у запеклій суперечці з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем зокрема щодо того, чи підтримувати заявки двох країн на вступ в НАТО.

Виступаючи на пресконференції у своєму офісі, Міланович сказав, що хорвати в Боснії "знищуються" як політична одиниця, додавши, що у національних інтересах Хорватії покращити своє становище у країні.

Утім, МЗС Хорватії минулого тижня заявило, що посол Нобіло дотримуватиметься вказівок міністерства, а не президента.

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"Якщо мене звинуватять, я готовий. Я вже казав, що хорвати в Боснії для мене важливіші за весь російсько-фінський кордон", - заявив Міланович.

Міланович сказав, що він переконаний, що відмова Хорватії ратифікувати угоду приверне увагу міжнародної спільноти до хорватських інтересів у Боснії, заявивши, що це єдиний спосіб вирішити проблему хорватів у цій країні.

"Туреччина точно не зрушить з місця, поки не отримає те, що хоче", - сказав Міланович, зазначивши, що позиція Хорватії була протилежною і що країна не бореться за свої інтереси.

Тим часом міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман назвав ці заяви "шантажем" та "неєвропейськими".

Нагадаємо, в середу Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Читайте також: Проти України та НАТО: що стоїть за скандальними заявами президента Хорватії.

Теми: НАТОХорватіяШвеціяФінляндія
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