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Австралія відправить Україні додаткову партію бронетранспортерів

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 14:09

Уряд Австралії затвердив рішення передати Україні нову партію зброї, а громадяни назбирали 60 палет медичної допомоги.

Про це повідомляє Australian Defence Magazine, передає "Європейська правда".

Нова партія зброї для України від Австралії складається з 14 гусеничних бронетранспортерів М113 та 20 бронемашин Bushmaster. Вартість озброєння становить $60 млн. 

"Ця додаткова допомога надалі підтримуватиме уряд України у його відповіді на жорстоке і незаконне вторгнення Росії", – заявив міністр оборони Австралії Пітер Даттон у релізі на його особистому сайті.

Крім того, громадяни Австралії назбирали 60 палет медичної допомоги, яку також надішлють в Україну. Від імені Австралійського управління радіаційного захисту та ядерної безпеки (ARPANSA) та Австралійської організації ядерної науки та технологій в Україну відправляться три палети обладнання для радіаційного моніторингу та засобів індивідуального захисту.

Загальний внесок Австралії у підтримці України сьогодні становить понад $285 млн.

Австралія раніше вже надала Україні шість легких буксируваних гаубиць M777 і боєприпаси для гаубиць калібру 155 мм, а також 20 захищених мобільних транспортних засобів Bushmaster, 14 захищених систем озброєння, військове спорядження.

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Теми: АвстраліяУкраїнаЗбройні сили
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