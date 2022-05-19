Столтенберг сподівається на вирішення претензій Туреччини щодо Швеції і Фінляндії протягом тижнів

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що заперечення Туреччини проти заявок Швеції та Фінляндії на членство в Альнсі будуть прояснені протягом кількох тижнів.

Про це він сказав на пресконференції у четвер у Копенгагені, пише "Європейська правда" з посиланням на норвезьке видання VG.

"Наша мета - швидко це з'ясувати. У НАТО часто виникають розбіжності перед важливими рішеннями. Але ми маємо великий досвід сидіти за столом переговорів і знаходити рішення", - сказав Столтенберг.

Він відмовився вдаватися в подробиці про те, які питання обговорюються, і про можливі рішення, після того, як Туреччина зупинила внутрішній процес у НАТО щодо схвалення заявок Фінляндії та Швеції.

Столтенберг сказав, що є контакт як з Туреччиною, так і зі Швецією та Фінляндією.

На запитання, скільки часу це може тривати, генеральний секретар відповів, що "раніше ми говорили про тижні і це ще моя мета".

"Я впевнений, що ми досягнемо швидкого рішення, щоб Фінляндія та Швеція стали частиною сім’ї", - зазначив генсек Альянсу.

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Нагадаємо, в середу Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

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