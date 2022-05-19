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Столтенберг сподівається на вирішення претензій Туреччини щодо Швеції і Фінляндії протягом тижнів

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 18:24

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сподівається, що заперечення Туреччини проти заявок Швеції та Фінляндії на членство в Альнсі будуть прояснені протягом кількох тижнів.

Про це він сказав на пресконференції у четвер у Копенгагені, пише "Європейська правда" з посиланням на норвезьке видання VG.

"Наша мета - швидко це з'ясувати. У НАТО часто виникають розбіжності перед важливими рішеннями. Але ми маємо великий досвід сидіти за столом переговорів і знаходити рішення", - сказав Столтенберг.

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Він відмовився вдаватися в подробиці про те, які питання обговорюються, і про можливі рішення, після того, як Туреччина зупинила внутрішній процес у НАТО щодо схвалення заявок Фінляндії та Швеції.

Столтенберг сказав, що є контакт як з Туреччиною, так і зі Швецією та Фінляндією.

На запитання, скільки часу це може тривати, генеральний секретар відповів, що "раніше ми говорили про тижні і це ще моя мета".

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"Я впевнений, що ми досягнемо швидкого рішення, щоб Фінляндія та Швеція стали частиною сім’ї", - зазначив генсек Альянсу.

Нагадаємо, в середу Туреччина заблокувала початкове рішення НАТО опрацювати заявки Фінляндії та Швеції про приєднання до Альянсу, поставивши під сумнів надії на швидкий вступ двох скандинавських країн.

Про те, як змінить приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО безпекову ситуацію у Європі, які труднощі можливі у цьому процесі та що це змінює для України - у статті Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: НАТОТуреччинаШвеціяФінляндія
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