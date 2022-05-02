Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН: У портах України заблоковані 4,5 млн тонн зерна

Анастасія КалатурПонеділок, 2 травня 2022, 01:15

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.

Джерело: представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує dpa, "Радіо Свобода"

Деталі: Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.

Нагадаємо:  

  • Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.
  • Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах.
  • У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12% - це стало рекордом із 1990 року.
  • ООН попередила, що якщо РФ не розблокує порти України, це може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

ВІДЕО ДНЯ
Головне сьогодні

фото Вбивства в Бучі: встановили першого підозрюваного росіянина

Родина Кадирова відпочиває в Дубаї - джерела

Посольство США може повернутися до Києва до кінця травня – Квін

АЗС підвищили ціни на пальне вслід за рішенням Мінекономіки

фото, відеоРосіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни

Росіяни втретє вдарили ракетами по мосту в Затоці – ОВА

Усі новини...
Останні новини
18:23
Польща готова допомогти Німеччині "дерусифікувати" імпорт нафти
18:21
Українці не готові віддати частину території Росії – Зеленський
18:06
Кулеба: підтримуємо Молдову, хоча очікували на більшу підтримку на початку війни
18:03
У львівській лікарні одружилася медсестра з Лисичанська, яка під час вибуху втратила обидві ноги
18:00
Зеленський заявив, що Україна не обговорює з Росією зняття санкцій
17:41
Мінекономіки Фінляндії схвалило рішення Fennovoima розірвати контракт із "Росатомом"
17:36
"Нація формується або у великій подорожі, або у великій війні" – Длігач
17:28
У Василькові хочуть встановити пам’ятник вцілілому півнику та відновити його виробництво
17:20
У Нідерландах порти відмовилися розвантажувати танкер з російським пальним
17:18
Подоляк: Кількість загиблих у Маріуполі сягнула десятків тисяч
Усі новини...