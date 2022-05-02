ООН: У портах України заблоковані 4,5 млн тонн зерна
Понеділок, 2 травня 2022, 01:15
У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.
Джерело: представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує dpa, "Радіо Свобода"
Деталі: Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.
Нагадаємо:
- Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.
- Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах.
- У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12% - це стало рекордом із 1990 року.
- ООН попередила, що якщо РФ не розблокує порти України, це може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.
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