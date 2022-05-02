ООН: У портах України заблоковані 4,5 млн тонн зерна

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.

Джерело: представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує dpa, "Радіо Свобода"

Деталі: Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.

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