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ООН: У портах України заблоковані 4,5 млн тонн зерна

Анастасія КалатурПонеділок, 2 травня 2022, 01:15

У портах України заблоковані майже 4,5 млн тонн зерна – наразі їх неможливо експортувати, бо через війну закриті морські шляхи.

Джерело: представник Всесвітньої продовольчої програми ООН Мартін Фрік, якого цитує dpa, "Радіо Свобода"

Деталі: Фрік закликав відновити постачання українського продовольства до інших країн.

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Нагадаємо:  

  • Україна є четвертим за величиною виробником та експортером сільськогосподарської продукції у світі. Скорочення постачання зерна з України створить інфляційний тиск, піднявши світові ціни на зерно.
  • Високі ціни на зерно можуть мати серйозні наслідки для світових продовольчих ринків та загрожувати глобальній продовольчій безпеці, особливо у деяких найменш економічно розвинених країнах.
  • У березні ООН зафіксувала зростання цін на продукти на понад 12% - це стало рекордом із 1990 року.
  • ООН попередила, що якщо РФ не розблокує порти України, це може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

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