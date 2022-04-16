На світ чекає голод, якщо РФ не розблокує порти України – ООН

ООН попередила, що закриття портів у Чорному морі може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у світі.

Джерело: New York Times

Деталі: Зазначається, що сховища України переповнені зерном, яке у звичайний рік допомагає нагодувати 400 мільйонів людей у ​​всьому світі.

Однак, ланцюжок поставок було порушено війною, і порти не можуть нормально працювати поблизу зони бойових дій.

Виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі вважає, що проблема глобального постачання продовольства полягає в тому, щоб тримати відкритими південні порти: Одеса, Чорноморськ, Південний та Миколаїв на узбережжі Чорного моря, яким загрожує напад РФ.

Бізлі повідомив, що говорив телефоном і письмово викладав свої побоювання, але Кремль не відповів на жодне з побоювань ООН.

За його словами, операційні витрати на продовольчу програму ООН зросли на 71 мільйон доларів на місяць: "Це означає, що ми годуватимемо на 4-5 мільйонів людей менше на рік лише через збільшення витрат".

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Тривожнішою загрозою є довгостроковий виклик глобальним ринкам продовольства.

За його словами, українські фермери все ще можуть зібрати врожай, який допоможе нагодувати голодуючих у світі, якщо війна припиниться зараз, але не в тому випадку, якщо південні порти та чорноморські морські шляхи залишаться закритими.

Бізлі закликає лідерів країн "Великої сімки" та уряди інших країн повернути у виробництво сільськогосподарські угіддя, що не використовуються, щоб компенсувати можливу втрату українських запасів продовольства, але попередив, що брак продовольства на світовому ринку і подальший різкий стрибок цін на продовольство означав би катастрофу для бідних країн.