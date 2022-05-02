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Евакуацію з Маріуполя продовжено і розширено

Анастасія КалатурПонеділок, 2 травня 2022, 06:20

Евакуація з Маріуполя відбудеться о 7:00 2 травня біля Порт-Сіті.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram

Деталі: "Змінено час початку евакуації. Посадка в автобуси почнеть о 7:00 біля Порт-Сіті. Намагайтесь передати інформацію рідним та близьким".

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Оновлено. Згодом стало відомо, що "за підтримки ООН та Червоного Хреста сьогодні погоджено дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде із Маріуполя. Це – селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська". 

Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони).

Що передувало: Раніше повідомлялося, що евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.

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Теми: Маріупольевакуація
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