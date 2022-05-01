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Евакуація з Маріуполя має продовжитися о 8 ранку понеділка – президент

Катерина ТищенкоНеділя, 1 травня 2022, 20:57
цивільні у підземеллях Азовсталі, скріншот відео полку Азов

Евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Сподіваюсь, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивезення людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о 8 ранку".

Деталі: Зеленський повідомив, що більше 100 осіб, яких вдалося вивезти з Маріуполя у неділю, мають приїхати до Запоріжжя в понеділок зранку.

"Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані приїдуть до Запоріжжя завтра вранці. Дай бог, щоб все це не зірвалося. Там їх зустріне наша команда", - сказав він.

Зеленський наголосив, що не було жодного дня, щоб влада не намагалася знайти рішення, яке забезпечить порятунок українців із Маріуполя.

"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території, вдалося вивезти вже більше 100 цивільних – перш за все, жінок і дітей, які рятувалися від бойових дій саме на Азовсталі", - сказав президент.

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Що передувало: В пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".

Пізінше президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН. "Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію" ,- повідомив він.

Теми: МаріупольевакуаціяЗеленський
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