Евакуація з Маріуполя має продовжитися о 8 ранку понеділка – президент

Евакуація цивільних осіб із Маріуполя має продовжитися в понеділок о 8 годині ранку.

Джерело: президент Володимир Зеленський у зверненні

Пряма мова: "Сподіваюсь, що завтра також будуть дотримані всі необхідні умови, щоб продовжити вивезення людей з Маріуполя. Плануємо розпочати о 8 ранку".

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Деталі: Зеленський повідомив, що більше 100 осіб, яких вдалося вивезти з Маріуполя у неділю, мають приїхати до Запоріжжя в понеділок зранку.

"Враховуючи всі складнощі процесу, перші евакуйовані приїдуть до Запоріжжя завтра вранці. Дай бог, щоб все це не зірвалося. Там їх зустріне наша команда", - сказав він.

Зеленський наголосив, що не було жодного дня, щоб влада не намагалася знайти рішення, яке забезпечить порятунок українців із Маріуполя.

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"Сьогодні вперше за всі дні війни запрацював цей життєво необхідний коридор. Вперше було дві доби припинення вогню на цій території, вдалося вивезти вже більше 100 цивільних – перш за все, жінок і дітей, які рятувалися від бойових дій саме на Азовсталі", - сказав президент.

Що передувало: В пообіддя 1 травня міжнародні журналісти почали повідомляти, що з Маріуполя виїхали евакуаційні автобуси з 50 цивільними, яких повезли на територію, підконтрольну бойовикам невизнаного формування "ДНР".

Пізінше президент Володимир Зеленський підтвердив, що розпочалася евакуація цивільних осіб із бункерів заводу "Азовсталь" у Маріуполі, за сприяння ООН. "Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію" ,- повідомив він.