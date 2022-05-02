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Дніпропетровщина: російська ракета знищила склад із зерном

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 08:39
Дніпропетровщина: російська ракета знищила склад із зерном
скриншот

Російські війська знову завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у склад із зерном.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "У нас знову приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном.

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Попередньо, постраждалих немає.

Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 1 травня російські ракети у Синельниківському районі зруйнували склади агропідприємств: один пустий, інший з зерном.

Теми: Дніпропетровська областьвійна
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