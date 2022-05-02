Дніпропетровщина: російська ракета знищила склад із зерном
Понеділок, 2 травня 2022, 08:39
Російські війська знову завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у склад із зерном.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram
Пряма мова: "У нас знову приліт" у Синельниківському районі. Ракета влучила в елеватор. Зруйнувала склад з зерном.
Попередньо, постраждалих немає.
Не дають оркам спокою наші сільгоспсклади".
Що передувало: 1 травня російські ракети у Синельниківському районі зруйнували склади агропідприємств: один пустий, інший з зерном.
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