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Добрий ранок: ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного

Роман ПетренкоПонеділок, 2 травня 2022, 09:56
російський катер, скриншот

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що українські військові 2 травня знищили два російських катери біля Зміїного.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.

Працює Байрактар".

Нагадаємо: Днями Збройні сили завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Теми: ЗалужнийЗбройні силибайрактарвійна
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