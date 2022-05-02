Добрий ранок: ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного
Понеділок, 2 травня 2022, 09:56
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що українські військові 2 травня знищили два російських катери біля Зміїного.
Джерело: Залужний у Telegram
Пряма мова Залужного: "Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.
Працює Байрактар".
Нагадаємо: Днями Збройні сили завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".