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ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний, влучили в пункт управління – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Середа, 27 квітня 2022, 03:35
фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Тим часом наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.

Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщини в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався.

В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються".

Деталі: Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення.

Загальні ворожі втрати за добу складають 16 загарбників, 1 танк і 4 одиниці автомобільної технікі, 2 з них броньовані.

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Одещину атакували 3 крилаті ракети, зафіксовано влучання в міст через Дністровський лиман. Постраждалих немає. Рух транспорту частково обмежено. Ведуться відновлювальні роботи.

Ворог продовжує розхитування ситуації з провокаціями навколо Придністров’я, організовуючи імітації терактів, анонсуючи ракетні удари та розсилаючи повідомлення мешканцям ПМР від імені Збройних Сил України із панічними закликами до евакуації.

Російське угруповання військ в Придністров’ї приведено в повну бойову готовність.

Напередодні псевдо-референдуму в Херсонській області окупаційна влада намагається призначити своє "керівництво" з числа місцевих колаборантів, продовжуючи агітацію і спроби продовольчого підкупу місцевого населення.

Теми: Збройні силивійнаЧорне море
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