ЗСУ вдарили по ворожих позиціях на острові Зміїний, влучили в пункт управління – ОК "Південь"

Збройні сили України завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Тим часом наші війська продовжують ведення бойових дій на зайнятому рубежі.

Ворог намагався просунутись в бік Миколаївщини в районі селищ Таврійське й Нова Зоря, але успіху на мав, зазнав суттєвих втрат і ретирувався.

В Чорноморській операційній зоні нашими силами нанесено ураження по ворожих позиціях на острові Зміїному. Зафіксовано влучання в пункт управління, знищення зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10", втрати рашистів уточнюються".

Деталі: Корабельне угруповання флоту противника переформатовано в бік зменшення.

Загальні ворожі втрати за добу складають 16 загарбників, 1 танк і 4 одиниці автомобільної технікі, 2 з них броньовані.

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