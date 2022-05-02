Зеленський не думає, що Путін збожеволів: Росіяни розуміють, що роблять

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що президент Росії збожеволів і тому пішов війною на Україну, – на його думку, Володимир Путін свідомо створив інформаційне підґрунтя для ненависті до українців у росіян і продовжує насаджувати їм застарілі погляди про протистояння Росії всьому світові.

Джерело: розмова Володимира Зеленського з журналістом проєкту 60 Мinutes австралійського телеканалу "Nine Network"

Деталі: Журналіст запитав, чи справді Володимир Путін думав, що його армію в Україні зустрічатимуть із квітами, чи він живе в ілюзіях, чи він божевільний, чи й те, і інше одночасно. Зеленський не вважає, що Путін та його команда – божевільні.

Пряма мова: "Питання в тому, що він – той, ким його зробили, ким його щоденно роблять, ким його робить багато хто і багато що. Спочатку вони (керівники Росії – ред. ) зробили таке інформаційне поле у своїй державі. Закрите інформаційне поле, без вільної думки і свободи слова, де є тільки одна думка – провладна. У цій інформаційній кімнаті вони знаходяться вже давно.

Вони зробили це для суспільства, самі себе туди затягнули – і там знаходяться. У цій закритій інформаційній кімнаті вони отримують інформацію, яка подобається чи має подобатися їм. Тобто воно вже спрацювало і на них самих. І далі вся ця машина працює".

Деталі: На думку Зеленського, росіяни ненавидять українців через те, що їм по телевізору кажуть, що є за що ненавидіти, що в Україні є "радикальні люди", що українці нібито з когось знущаються і з кимось воюють.

"Вони навіть не зрозуміли, що вони повірили в те, що ми з ними воюємо. Вони навіть не вийшли на вулиці і не подивилися, чи їздять у них танки, як у нас по вулицях. Ні, там нічого немає: там немає пострілів, у Росії немає ніяких танків, ніхто їх не підриває і нічого такого не було – вони прийшли на нашу землю", – сказав президент України.

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Зеленський вважає, що росіяни "не готові навіть подивитися, що на вулицях, подивитися в дзеркало, хто вони, вийти за межі цього інформаційного простору, подивитися правді в очі, почитати видання будь-якої країни".

Пряма мова: "Раніше вони говорили, що це Сполучені Штати Америки (винні – ред.), потім вони сказали, що це Британія, потім сказали, що це всі так за океаном кажуть, потім вони сказали: Канада, Автсралія, Нова Зеландія – і цих країн ставало все більше і більше. Потім Європейський Союз, вся Європа. І зараз всі "проти них".

Та в цьому і сенс найголовніший: не всі проти них, просто ніхто більше не підтримує їх. Світ не проти всіх людей в Росії – це не є правда. Світ не сприймає більше політику Путіна, світ не сприймає диктатуру, світ давно пройшов усе це".

Деталі: За словами Зеленського, "у більшості держав світу, коли вони були у тому чи іншому складі, у тій чи іншій імперії, світ це прожив".

Пряма мова: "Це як стара гумка: все, її вже можна викинути, світ її пережував, її вже не існує, нічого нового в цьому немає. А ні, ти підбираєш цю гумку і даєш людям знову цю інформаційну політику – щоб люди пережовували і вірили, що саме так: ми готові закритися, весь світ проти нас, Захід проти нас, ми просто захищаємо свої цінності.

Це не цінності – вбивати людей, захоплювати чуже, катувати людей. Це ніякі не цінності. Тому я не впенвний, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко вже сказати: вони ні при чому, тому що вони збожеволіли, це вже віддають накази не вони, це вже інші люди, вони не зовсім адекватні.

Я вважаю, що вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили цей світ, у якому їм комфортно, і в ньому вони вбивають нас – і нікого не приймають, у кого інша думка. Тобто це вбивство іншої думки".

Нагадаємо: Володимир Путін почав повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, пiсля 8 років гібридної війни, він називає війну "спеціальною воєнною операцією".

Російська влада називала різні цілі війни: від позаблокового статусу України й так званого "звільнення Донбасу" до "денацифікації" та "демілітаризації" України, вплітали сюди ж російську мову, ядерну зброю та навіть "біолабораторії".

Згодом військове керівництво РФ визнало, що прагне щонайменше захопити схід і південь України, щоб мати сухопутні шляхи до окупованого українського Криму та невизнаного молдовського Придністров'я.