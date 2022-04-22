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Росія офіційно визнала, що хоче захопити і схід, і південь України

Олена РощінаП'ятниця, 22 квітня 2022, 12:08
Росія офіційно визнала, що хоче захопити і схід, і південь України
Мапа війни, дані британської розвідки на 21.04.22, Twitter Ministry of Defence

У Росії назвали завданням своїх військ на "другій фазі спецоперації" встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною": росіяни хочуть мати сухопутні шляхи до окупованого Криму та невизнаного Придністров'я.  

Джерело: заступник командувача Центрального військового округу РФ, якого цитують ТАСС і РИА Новости

Деталі: За словами військового чиновника, російська армія в ході "другого етапу спецоперації" повинна встановити "повний контроль над Донбасом".

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За його словами, "контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор у Крим та впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

А "контроль над півднем України дасть ЗС РФ ще один вихід до Придністров'я, де відзначаються факти утисків російськомовного населення", заявив заступник командувача ЦВО РФ.

Скільки всього "фаз" війни планує Росія він не уточнив.

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Нагадаємо: Росія до початку війни на найвищому рівні заперечувала плани наступу на Україну, а потім Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення.

Головними аргументами війни під назвою "спеціальна військова операція" були так зване "визволення Донбасу", тобто ще більш масштабне захоплення сходу України, а також удавана небезпека для РФ у разі вступу України до НАТО.

Наступаючи на сході України, Росія продовжує заперечувати наміри захопити Україну та повалити її законну владу, тоді як західні розвідки впевнені, що Київ та контроль України залишаються головними цілями Путіна.

Херсонська область майже повністю перебуває під контролем російської армії, Луганська область– на 80%, у Донецькій області йдуть запеклі бої. 

За даними місцевої влади та української розвідки, росіяни планують незабаром провести в Херсонській області псевдореферендум – імовірно, вже 27 квітня чи 1 травня.

Метою окупантів є приєднання до підконтрольних їм територій Донбасу ще й захоплених територій Херсонської області й частини Запорізької області, а також "мобілізація" українців із півдня на війну проти України. 

Росіяни вже перестали випускати жителів Херсонщини, які хочуть евакуюватися.

Теми: РосіявійнаДонбасХерсонська область
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