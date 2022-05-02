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Росія втратила понад 23,8 тисячі солдатів і 2,5 тисячі бойових машин – Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 2 травня 2022, 10:55
Фото Генштабу

Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила близько 23 800 своїх вояк, 1 048 танків та 2 519 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1048 (+22) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
  • артилерійських систем– 459 (+8) од,
  • РСЗВ – 152 (+1) од,
  • засобів ППО – 80 (+0) од,
  • літаків – 194 (+2) од,
  • гелікоптерів – 155 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,
  • кораблів/катерів – 8 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),
  • спеціальної техніки – 38 (+6),
  • крилатих ракет – 84 (+0).

Повідомляється, що найбільші втрати противника минулої доби були на Ізюмському напрямку.

У Генштабі зазначили, що згідно з алгоритмом знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат 3 травня.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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