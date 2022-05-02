Росія втратила понад 23,8 тисячі солдатів і 2,5 тисячі бойових машин – Генштаб
Понеділок, 2 травня 2022, 10:55
Росія у загарбницькій війні проти України уже втратила близько 23 800 своїх вояк, 1 048 танків та 2 519 бойових броньованих машин.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.05 орієнтовно склали:
- особового складу близько 23800 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1048 (+22) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2519 (+48) од,
- артилерійських систем– 459 (+8) од,
- РСЗВ – 152 (+1) од,
- засобів ППО – 80 (+0) од,
- літаків – 194 (+2) од,
- гелікоптерів – 155 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1 824 (+28) од,
- кораблів/катерів – 8 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 271 (+26),
- спеціальної техніки – 38 (+6),
- крилатих ракет – 84 (+0).
Повідомляється, що найбільші втрати противника минулої доби були на Ізюмському напрямку.
У Генштабі зазначили, що згідно з алгоритмом знищені вранці 2 травня російські катери потраплять у зведення загальних втрат 3 травня.
ВІДЕО ДНЯ