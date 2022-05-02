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СБУ: росіяни вивозять трупи своїх солдатів уночі невеликими партіями, щоб маскувати втрати

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 13:24
СБУ: росіяни вивозять трупи своїх солдатів уночі невеликими партіями, щоб маскувати втрати
вантаж 200. ілюстративне фото

Служба безпеки України зазначає, що російські окупанти вивозять трупи своїх загиблих солдатів невеликими партіями та виключно в нічний час, щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже "напіврозкладений вантаж 200", який треба додатково ідентифікувати.

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Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області. Нижче – уривок із телефонної розмови двох загарбників:

- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

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- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

Деталі: За словами загарбника, зафіксованими на записі, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Нагадаємо: За офіційними даними українського Генштабу, ЗСУ вже знищили майже 24 тисячі окупантів.

Теми: СБУвійна
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