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СБУ: росіяни вивозять трупи своїх солдатів уночі невеликими партіями, щоб маскувати втрати

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 травня 2022, 13:24
вантаж 200. ілюстративне фото

Служба безпеки України зазначає, що російські окупанти вивозять трупи своїх загиблих солдатів невеликими партіями та виключно в нічний час, щоб маскувати шалені втрати на війні в Україні.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Це значно збільшує термін доставки, тому іноді родичам окупантів приїжджає уже "напіврозкладений вантаж 200", який треба додатково ідентифікувати.

Про це йдеться у нових перехопленнях СБУ, які вдалося зробити у Запорізькій області. Нижче – уривок із телефонної розмови двох загарбників:

- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

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- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…

Деталі: За словами загарбника, зафіксованими на записі, з усього складу його роти (це близько 100 осіб) в живих залишилося лише 20-22 людини. Ще дев’ятеро – відмовилися продовжувати війну і написали заяву про відмову.

Нагадаємо: За офіційними даними українського Генштабу, ЗСУ вже знищили майже 24 тисячі окупантів.

Теми: СБУвійна
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